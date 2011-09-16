عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر با اشاره به ساخت سه پارک جدید پتروشیمی در دستور کار وزارت نفت قرار دارد، گفت: این پارکها به عنوان زنجیره تولید محصولاتی با ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در منطقه عسلویه و ماهشهر ساخته خواهد شد.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه بر این اساس 2 پارک پلی استایرن در عسلویه و یک پارک متانول در ماهشهر ساخته خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر تامین منابع مالی پارک پلی استایرن بندر عسلویه انجام شده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه به زودی فرخوان جذب سرمایه داخلی و خارجی این پارکهای پتروشیمی منتشر می شود، تاکید کرد: به منظور آغاز عملیات اجرایی مطالعات ساخت پارکهای پتروشیمی عسلویه و ماهشهر به پایان رسیده است.

به گزارش مهر، با توجه به سیاست جلوافتادگی ایران از عربستان سعودی مطابق با اهداف چشم انداز در صنعت پتروشیمی یکی از مناسب ترین روشهای تحقق این اهداف توسعه زنجیره ارزش و ایجاد پارکهای پتروشیمی است.

در دو دهه گذشته یک جا به جایی بزرگ برای تولید متانول در جهان حاصل شده است به طوریکه که بر اساس آن حضور کشورهای دارای ذخایر غنی گاز طبیعی با مصرف‌ محدود متانول پر رنگ شده است و این کشورها به پشتوانه این ذخایر تنها برای دست‌ آوردن ارزش افزوده بالا اقدام به اجرای طرح‌های تولید متانول و فرآورده‌های آن در کشورهای خود کردند که ایران از جمله کشورهای پیشرو در این زمینه است.

در پارکهای پتروشیمی عسلویه ظرفیتی برای تولید سالانه 480 هزار تن محصول پتروشیمی هدف گذاری شده است به طوریکه در پارک استایرن پتروشیمی جم با واحدهای ABS به ظرفیت 200 هزار تن و SBS و SB با ظرفیت 60 هزار تن در سال و صدف عسلویه نیز با یک واحد ESBR به ظرفیت 100 هزار تن و یک واحد EPS به ظرفیت 120 هزار تن در سال مشارکت می‌کنند.

حسنعلی پاکروان رئیس مجتمع پتروشیمی جم اخیرا در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی نخستین پارک پتروشیمی ایران با مشارکت یک شرکت فرانسوی تا پایان سالجاری اعلام کرد: به زودی با مشارکت دو شرکت ایتالیایی عملیات اجرایی دو پارک جدید پتروشیمیایی ایران در عسلویه آغاز می‌شود.