اولین نسخه بانک اطاعات دانشجویان قمی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر انجمن نسیم اندیشه شامگاه پنجشنبه هشتمین گردهمایی بزرگ دانشجویان قمی سراسر کشور که با موضوع دانشجو، شهر، بالندگی در سالن بعثت سازمان جوانان استان قم برگزار شد، با بیان اینکه انجمن نسیم اندیشه مکان مناسبی برای تجربه دانشجویان است، اظهار داشت: در حال حاضر این انجمن یک هزار عضو دارد و روز به روز بر تعداد اعضای آن افزوده میشود.
زکیه افشاری گفت: در این انجمن دانشجویانی از رشتههای مختلف با پتانسیل فراوان فعالیت دارند که فقط باید بستری مناسبی از سوی مسئولان استان بوجود آید تا از این پتانسیل و ظرفیتها بخوبی استفاده شود.
وی ابراز داشت: امروز اولین نسخه بانک اطاعات آماده رونمایی است که در این نرم افزار تمام اطلاعات اعضای انجمن نسیم اندیشه با قابلیت و توانمندی های آنها ثبت شده است و این نسخه توانایی دسترسی سریعتر به اطلاعات را فراهم آورده است.
دبیر انجمن نسیم اندیشه در خصوص اهداف، ساختار و فعالیتهای انجمن دانشجویی نسیم اندیشه افزود: سازمان مردم نهاد دانشجویان قمی سراسر کشور انجمنی است دانشجویی و غیر سیاسی که در تیر ماه سال 83 به همت عدهای از دانشجویان با هدف ایجاد تعامل فزاینده میان دانشجویان قمی و تاثیرگذاری بر آینده استان قم از طریق مدیریت دانش، همکاری و تعامل با دولت و مدیریت راهبردی با دریافت اعتبار نامهای از سازمان ملی جوانان تاسیس شد.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات عدیدهای که جوانان و علی الخصوص دانشجویان شهر قم با آن مواجه اند، نیاز به وجود چنین تشکلی غیر سیاسی که عرصه توانمندیهای دانشجویان در زمینه فرهنگی، اجتماعی و بویژه پژوهشی باشد از مدتها قبل احساس میشد و تاسیس انجمن نسیم اندیشه با هدف توسعه فرهنگی و اجتماعی استان بر پایه تحقیق و پژوهش نویدی بود تا به این آرزوی دیرینه جامه عمل پوشیده شود.
افشاری در رابطه با اهداف انجمن نسیم اندیشه ابراز داشت: بهره گیری از توان علمی و عملی دانشجویان در فعالیتهای انجمن، ایجاد ارتباط موثر میان دانشجویان قمی سراسر کشور، زمینه سازی برای ارائه مهارتهای فردی و پرورش آنها و افزایش حس خودباوری، افزایش مهارتهای گروهی و مشارکت جمعی، افزایش توانایی و دانش اعضا و همچنین زمینه سازی برای بهره گیری از نیروهای بومی در سطح استان از جمله اهداف این انجمن است.
دبیر انجمن نسیم اندیشه اظهار داشت: برگزاری نشستها و همایشهای علمی و تخصصی، سمینار و جلسات گفتمان عمومی، برگزاری اردوهای علمی، فرهنگی و تفریحی، برپایی نمایشگاهها و مسابقات مختلف، انتشار نشریه، برگزاری دورههای آموزشی و فرهنگی و همچنین تشکیل گروهای تخصصی و پژوهشی انواع فعالیتهای هستند که تا کنون در جهت تحقق اهداف انجمن نسیم اندیشه صورت پذیرفته است.
قم - خبرگزاری مهر: اولین نسخه بانک اطاعات دانشجویان قمی که شامل مشخصات و توانمدی بیش از یک هزار دانشجوی قمی است، طی مراسمی رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دبیر انجمن نسیم اندیشه شامگاه پنجشنبه هشتمین گردهمایی بزرگ دانشجویان قمی سراسر کشور که با موضوع دانشجو، شهر، بالندگی در سالن بعثت سازمان جوانان استان قم برگزار شد، با بیان اینکه انجمن نسیم اندیشه مکان مناسبی برای تجربه دانشجویان است، اظهار داشت: در حال حاضر این انجمن یک هزار عضو دارد و روز به روز بر تعداد اعضای آن افزوده میشود.
نظر شما