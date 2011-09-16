ناسا از جانشین شاتل رونمایی کرد/ زمان اولین پرتاب رسمی SLS

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از جانشین شاتل که "سیستم پرتاب فضایی" (Space Launch System) نام دارد در یک کنفرانس خبری در واشنگتن و با حضور "چارلز بولدن" رئیس ناسا برگزار شد.

این سیستم جدید حمل و نقل فضایی بیش از 25 میلیارد یورو هزینه خواهد داشت و در صورتیکه تمام برنامه های این پروژه طبق پیش بینی ها پیش رود اولین آزمایش بدون سرنشین آن در سال 2017 و اولین آزمایش با سرنشین این فضاپیما در سال 2021 انجام خواهد شد.

اولین پرتاب رسمی "سیستم پرتاب فضایی" (SLS) در سال 2025 انجام خواهد شد که در این ماموریت، فضانوردان را به یک سیارک خواهد رساند.

درحقیقت، ناسا قصد دارد با ساخت این فضاپیما مسافتهای دورتری از ایستگاه فضایی را بپیماید و حتی به مریخ برسد. به اعتقاد ناسا انسان در سال 2030 می تواند پرچم خود را بر روی سیاره سرخ بگذارد.

"اسکات هوبارد"، مدیر پیشکوست ناسا که در سال 2003 در کمیسیون تفحص درباره انفجار شاتل کلمبیا شرکت داشت در خصوص جنبه های ویژه این فضاپیمای جدید به آسوشیتدپرس توضیح داد: "این فضاپیما که برپایه فناوری قابل اطمینان سوخت مایع است در واقع نوعی سفر به آینده را نشان می دهد."

این فضاپیمای جدید از ابعاد و سیستم نیرومحرکه ای برخوردار است که یادآور موشکهای قدیمی "زحل" در برنامه های فضایی "آپولو" هستند.

برای سفر در فضا، این فضاپیما از سوخت مایع استفاده می کند. این سوخت همانند سوخت موشک "زحل 5" که در سال 1969 انسان را به ماه برد و امروز موشکهای سایوز را تغذیه می کند ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن است.

این درحالی است که شاتلها برای پرتاب به دو موشک جانبی که از سوخت جامد تغذیه می کردند نیاز داشتند.

انتخاب استفاده از موشکهای با سوخت مایع در این فضاپیمای جدید با احتیاط بالایی انجام شد. درحقیقت، سوخت جامد به محض اینکه روشن شود دیگر خاموش نمی شود (مسئله ای که موجب انفجار شاتل چلنجر شد)، درحالی که سوخت مایع می تواند خاموش شود.

همچنین مسئله هزینه نیز در این انتخاب مطرح بود. تصمیم گیری برای بازگشت به این فناوری قدیمی به ناسا اجازه می دهد که هزینه های ساخت و توسعه فضاپیمای جدید خود را کاهش دهد.

این فضاپیمای جدید، یک وسیله غول پیکر است که بر روی نوک آن، کپسول "اوریون" برای حمل 6 فضانورد قرار می گیرد. باوجود این، ابعاد غول آسای این فضاپیما نگرانی کارشناسانی چون "هوبارد" را برانگیخته است. به طوریکه این دانشمندان این سئوال را مطرح کرده اند که چند بار امکان ساخت این موشکها وجود دارد.

لازم به یادآوری است که این فضاپیما از موتورهایی استفاده می کند که در تفاوت با بالابرنده های شاتل، برای هر ماموریت باید از اول سرهم سوار شوند.

این موشکها باید بتوانند توان کافی برای حمل محموله ای به وزن 130 تن را داشته باشند و ناسا پیش بینی کرده است که هر سال برای نگهداری این فضاپیما باید سالانه 2 میلیارد یورو هزینه کند. اما در شرایطی که باراک اوباما تصمیم گرفته است تا سال 2013 بودجه ناسا را یک و نیم میلیارد یورو کاهش دهد این سئوال مطرح می شود که آژانس فضایی آمریکا این پول را باید از چه منابعی تامین کند؟

براساس گزارش وایرد نیوز، "چارلز بولدن" رئیس ناسا در مراسم رونمایی از این فضاپیما اظهار داشت: "امروز روز مهمی برای ما است. ما درحال نوشتن فصل جدیدی از اکتشافات فضایی آمریکا هستیم. رئیس جمهور اوباما از ما خواست که به بالا توجه کنیم و این دقیقاً همان کاری است که ما الان انجام می دهیم. من این افتخار را دارم که با شاتل پرواز کردم و اکنون اینجا هستم که بگویم اکتشاف کنندگان فردا سرانجام می توانند رویای قدم گذاشتن بر روی مریخ را به واقعیت تبدیل کنند."

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