تاسیس نهاد دانشمندان بدون مرز/ راه اندازی انجمن علمی ایران و اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در نشست مطبوعاتی در وین از پیشنهاد ایران در زمینه تاسیس نهاد دانشمندان بدون مرز متشکل از دانشمندانی که بتوانند زیر نظر سازمان ملل فعالیت کنند و در راه خدمت به کشورهای فقیر، دانش فنی و اطلاعات خود را به آنها ارایه بدهند، خبر داد.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در این نشست که در سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، همچنین پیشنهاد تاسیس انجمن همکاری علم و فناوری با اتریش و دیگر کشورهای اروپایی را ارائه داد و افزود: ایران آمادگی تاسیس این انجمن را دارد که تیمی واحد، متشکل از دانشمندان اروپا و ایران باشد و بتواند در پرتو همکاری و انسجام در زمینه پیشرفت علم و فناوری دو طرف گامهای اساسی بردارد.



وی با تاکید بر اینکه ایران تمایل دارد به طور جدی دانش فنی خود را برای توسعه صلح و رفاه مردم فقیر دنیا منتقل کند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برای بازکردن دریچه ای جدید همکاری میان ایران و دیگر کشورها در زمینه علم و فناوری و توسعه دیپلماسی عمومی آمادگی کامل دارد.



سلطانخواه با اشاره به وجود تحریم ها علیه ایران خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران که از 30 سال پیش تاکنون مورد تحریم قرار گرفت توانست با اتکا به توانمندیهای نیروهای متخصص داخلی خود به قله های رفیع پیشرفت نایل آید و دستیابی به فناوریهای هسته ای صلح آمیز گوشه ای از این گونه پیشرفتها است.