علی نیکزاد در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی اینکه وزارت راه و شهرسازی چرا تا کنون چندین پروژه را به گروه امیر منصور آریا واگذار کرده است، گفت: اصلا چنین چیزی نیست.

وی با بیان اینکه هر کسی که در کشور بخواهد می تواند در اجرای پروژه های عمرانی با ما مشارکت داشته باشد، گفت: در حال حاضر هم اگر کسی بخواهد در ساخت پروژه هایی مثل اتوبان تهران - شمال و یا سایر اتوبانها و همچنین ساخت پروژه هایی مانند ساخت فرودگاه ها و بنادر کشور با ما مشارکت کند از آن استقبال خواهیم کرد، زیرا کشور باید به این شکل ساخته شود.

وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: اینکه این فرد یا گروه که در اجرای پروژه های عمرانی با وزارت راه و شهرسازی مشارکت می کنند، چه کسانی هستند و یا به چه جریانی وابسته هستند، یک بحث دیگری است و ممکن است هر کسی یک قضاوتی نسبت به این افراد داشته باشد.

نیکزاد با تاکید بر اینکه ما چندین پروژه نداریم بلکه 2 پروژه را با بخش خصوصی به صورت مشترک اجرا می کنیم، گفت: یکی از آن طرح ها مربوط به پروژه رامسر - گرگان است که برای اجرای آن با شخص دیگری مشارکت کرده ایم و دیگری نیز ساخت پروژه تهران - شیراز - جهرم - لار - بندرعباس است که 85 درصد مشارکت آن برعهده بخش خصوصی و 15 درصد آن نیز سهم دولت در اجرای این پروژه است و این یک اتفاق طبیعی است.