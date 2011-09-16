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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

در گفتگو با مهر ابراز شد؛

پاسخ نیکزاد به واگذاری برخی پروژه‌ها به اختلاس‌گر بزرگ

پاسخ نیکزاد به واگذاری برخی پروژه‌ها به اختلاس‌گر بزرگ

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی واگذاری برخی پروژه‌ها ریلی و جاده‌ای به گروه امیر منصور آریا ( متهم به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی)، پاسخ مبهمی در این باره ارائه کرد.

علی نیکزاد در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی اینکه وزارت راه و شهرسازی چرا تا کنون چندین پروژه را به گروه امیر منصور آریا واگذار کرده است، گفت: اصلا چنین چیزی نیست.

وی با بیان اینکه هر کسی که در کشور بخواهد می تواند در اجرای پروژه های عمرانی با ما مشارکت داشته باشد، گفت: در حال حاضر هم اگر کسی بخواهد در ساخت پروژه هایی مثل اتوبان تهران - شمال و یا سایر اتوبانها و همچنین ساخت پروژه هایی مانند ساخت فرودگاه ها و بنادر کشور با ما مشارکت کند از آن استقبال خواهیم کرد، زیرا کشور باید به این شکل ساخته شود.

وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: اینکه این فرد یا گروه که در اجرای پروژه های عمرانی با وزارت راه و شهرسازی مشارکت می کنند، چه کسانی هستند و یا به چه جریانی وابسته هستند، یک بحث دیگری است و ممکن است هر کسی یک قضاوتی نسبت به این افراد داشته باشد.

نیکزاد با تاکید بر اینکه ما چندین پروژه نداریم بلکه 2 پروژه را با بخش خصوصی به صورت مشترک اجرا می کنیم، گفت: یکی از آن طرح ها مربوط به پروژه رامسر - گرگان است که برای اجرای آن با شخص دیگری مشارکت کرده ایم و دیگری نیز ساخت پروژه تهران - شیراز - جهرم - لار - بندرعباس است که 85 درصد مشارکت آن برعهده بخش خصوصی و 15 درصد آن نیز سهم دولت در اجرای این پروژه است و این یک اتفاق طبیعی است.

کد مطلب 1409030

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