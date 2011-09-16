به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور محمد علی نفیسی صبح جمعه در حاشیه کنگره قلب و عروق رضوی در مشهد به خبرنگاران اظهار داشت: ایرانی‌ها با سابقه درخشانی که در زمینه پزشکی دارند به رغم تحریم‌ها و امکانات محدود، به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند که پیشرفته‌ترین کشورهای غربی با بهترین امکانات قادر به دست یافتن به آن نیستند.

وی که از آخرین سفرش به مشهد 25 سال می‌گذرد، افزود: از پیشرفت‌هایی که در مشهد دیدم مسرور شدم و از این که دیدم شهر مشهد در این سال‌ها گام‌های بلندی را در راستای توسعه و پیشرفت برداشته است به عنوان یک ایرانی به خود بالیدم.

پروفسور نفیسی با تاکید بر این که ما نباید به موفقیت‌های به دست آمده در زمینه پزشکی بسنده کنیم یادآور شد: این موفقیت‌ها افق روشنی را به ما نشان می‌دهد اما من می‌دانم که ایرانی‌ها هم استعدادهای نابی دارند و چه خلاقیت‌های منحصر به فردی در ایران وجود دارد که می‌تواند کشور ما را در دنیای علم سرآمد کند، آن چیزی که از این سرزمین کهن انتظار می‌روند.

شایان ذکر است؛ پروفسور محمدعلی نفیسی 72 سال پیش در شهر کویری ابرکوه یزد متولد شد. او پس از گذراندن دوران دبیرستان به کشور آمریکا سفر کرد. پس از آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق او به همراه خانواده‌اش به ایران بازگشت تا در بیمارستان شهید چمران اصفهان به مداوای مجروحان جنگی بپردازد.

جراح برجسته و نامدار ایرانی پس از جنگ دوباره برای ادامه فعالیت‌های علمی‌اش راهی شهر واشنگتن شد و پس از یک دهه تدریس در دانشگاه شهر واشنگتن در رشته جراحی قلب، رئیس بخش قلب یکی از بیمارستان‌های این شهر شد.