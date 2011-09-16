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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

در گیلان/

300 هزار پاکت مخصوص جمع آوری هدایای نقدی بین دانش آموزان توزیع می شود

300 هزار پاکت مخصوص جمع آوری هدایای نقدی بین دانش آموزان توزیع می شود

رشت - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان گیلان از توزیع 300 هزار پاکت مخصوص جمع آوری هدایای نقدی دانش آموزان در بیش از 400 واحد آموزشی مقاطع ابتدایی و راهنمایی استان خبر داد.

محمد علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پاکتها همزمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی در بین دانش آموزان توزیع و در مراسم جش عاطفه ها امسال جمع آوری می شوند.

وی اظهارداشت: جشن معنوی عاطفه امسال با شعار کرامت علوی، جهاد اقتصادی و مهرورزی از ششم تا هشتم مهرماه به مدت سه روز با همکاری سازمانهای صدا و سیما، آموزش و پرورش و مقاومت بسیج سراسر استان برگزار می شود.

 معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه امسال زنگ جشن عاطفه ها در همه مدارس استان نواخته می شود، گفت: با هدف  جمع اوری کمک ها و هدایای دانش آموزان مقاطع دبیرستان ایستگاه های ثابت در این مدارس دایر خواهد شد.
 
وی افزود: امسال برای نخستین بار به جهت افزایش جلب مشارکتهای مردمی و کمک به دانش آموزان بی بضاعت در آغاز سال تحصیلی 100 هزار پاکت مخصوص نیز در بین ادارات استان توزیع می شود.
 
 رمضانی اظهارداشت: علاوه بر برپایی جشن عاطفه ها در مدارس سراسر استان، هفتم مهرماه بیش از 420 ایستگاه ثابت و سیار نیز در میادین اصلی و معابر استان، کمک های مردمی را جمع آوری خواهند کرد.
 
وی همچنین از جمع آوری کمک های نمازگزاران، هشتم مهرماه در نماز وحدت آفرین جمعه در مساجد جامع سراسر استان خبر داد و یادآورشد: امسال مساجد سراسر استان با شعار هر مسجد یک پایگاه امداد، کمک های مردم را برای رسیدگی به دانش آموزان محلات جمع آوری می کنند.
کد مطلب 1409033

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