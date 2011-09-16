20 میلیارد ریال اعتبار برای احداث تالار بزرگ شهر اردبیل اختصاص یافت

سید محمد حسینی در حاشیه دیدار ایثارگران و خانواده شهدا با رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در سطح استان اردبیل از نتایج سفرهای هیئت دولت است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیشتر شهرستانها دارای مجتمع فرهنگی و هنری و کتابخانه عمومی هستند، از راه اندازی خانه های فرهنگ دیجیتال در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: با تحقق این مهم دسترسی جوانان و نوجوانان به اینترنت پاک امکانپذیر خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ظرفیت بالای این استان در خصوص مشاهیر و مفاخر بزرگ اشاره کرد و یادآور شد: شناسایی بزرگان و شناساندن آنها به نسل جدید رسالت ارشاد اسلامی با همکاری دستگاههای مرتبط دیگر است که با استفاده از ابزارهای هنری از طریق برگزاری کنگره ها و همایشها به نوجوانان و نسل جدید منتقل شود.

وی با اشاره به فعالیت 32 موسسه قرآنی و انتشار 32 نشریه در استان اردبیل و ابراز داشت: از سال 84 در کشور حدود دو هزار و 200 کانون فرهنگی و هنری فعالیت داشت که این رقم اکنون با پنج برابر رشد به 10 هزار و 700 کانون رسیده است.

هفته فرهنگ و هنر استان اردبیل در تهران برگزار می شود

حسینی با بیان اینکه در استان اردبیل نیز 75 کانون جدید در همین سفر افتتاح و راه اندازی شده است، از برگزاری هفته فرهنگ و هنر استان اردبیل در تهران طی آینده ای نزدیک خبر داد.

وی استان اردبیل را در چهارمین دور سفر هیئت دولت طلایه دار دانست و تصریح کرد: این به پیشینه درخشان و روحیات مردم ولایی اردبیل بر می گردد و بدون اغراق سفرهای استانی و شهرستانی رئیس جمهور یک الگوی بی بدیل و حرکتی ارزشمند است .

وزیر ارشاد اسلامی در خصوص ویژگیهای دور چهارم سفر هیئت دولت عنوان کرد: شاید از آغاز اولین دور سفر هیئت دولت، بعضیها با ناباوری به این قضیه نگاه می کردند و به استمرار این کار امیدی نداشتند، اما پشتوانه مردمی باعث شد که در عرصه جهانی هم سربلند باشیم.

وی رمز بسیاری از توفیقات دولت را حمایتها و مشارکتهای مردمی دانست و افزود: از ویژگی بارز این سفر این است که رئیس جمهور شخصا به تک تک شهرستانها سفر کنند و از نزدیک مسائل و مشکلات مردمی را رسیدگی می کنند.

