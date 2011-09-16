به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور پارا پاس صبح جمعه در حاشیه کنگره قلب و عروق رضوی درگفتگو با خبرنگاران اشاره به این که به دلیل سابقه درخشان ایران در زمینه جراحیهای قلب، سرمایهگذاری بیشتر در این زمینه میتواند ایران را به کشوری بینظیر در این زمینه تبدیل کند، تصریح کرد: به دلیل پشتوانه علمی غنیای که کشور ایران در زمینه علم پزشکی دارد، می توان امید داشت که با آموزشهای عمومی و سرمایهگذاریهای بیشتر، ایران پیشتاز جراحیهای قلب موفقیتآمیز در دنیا باشد.
این پروفسور برجسته جراحی قلب یونان با تاکید بر این که نقطه مشترک ایران و یونان، تمدن کهن این دو سرزمین است، گفت: هیچ کس در دنیا نمیتواند سابقه تمدنی ایران از جمله در زمینه پزشکی را انکار کند که این پشتوانه غنی، همچنان میتواند علم پزشکی ایران را به پیش ببرد.
وی با بیان اینکه در میان شهرهای ایران؛ مشهد دارای جو معنوی عجیب و فوقالعاده است، گفت: به دلیل این حال و هوای ویژه معنوی، آستان قدس رضوی میتواند از طریق ساخت بیمارستانهای پیشرفته مثل بیمارستان رضوی مشهد را به قطب توریستی در زمینه پزشکی در سطح خاورمیانه تبدیل کند.
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