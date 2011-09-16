اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال صبای قم در پنجمین هفته مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور میزبان تیم گسترش فولاد تبریز است.



بر اساس برنامه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، هفته پنجم از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور روز های پنجشنبه و جمعه هفته آینده برگزار می‌شود و بر طبق برنامه صبای قم در خانه میزبان تیم فوتسال گسترش فولاد تبریز خواهد بود.



طبق برنامه ریزی صورت گرفته، این دیدار از ساعت 16 روز جمعه 31 شهریور در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود در حالی که صبای قم از چهار بازی قبل خود 9 امتیاز اندوخته است در جایگاه خوبی در جدول قرار دارد.



شرکت ملی حفاری ایران با فولاد ماهان اصفهان در اهواز، پیروزی تهران با فیروز صفه اصفهان در تهران و لبنیات ارژن شیراز با دبیری تبریز در شیراز دیدارهای روز پنجشنبه سی ام شهریورماه هفته پنجم لیگ برتر فوتسال هستند.



این در حالی است که دیدارهای روز جمعه سی و یکم شهریورماه نیز با مصاف علم و ادب سایپا با میثاق تهران در سالن شهید بهشتی مشهد، گیتی پسند اصفهان با راه ساری در سالن پیروزی اصفهان، شهید منصوری قرچک با شهرداری ساوه در سالن هفتم تیر شهر قرچک و صبای قم با گسترش فولاد تبریز در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم به انجام می رسد.



معرفی داوران مسابقه صبا و مس سرچشمه در هفته هفتم لیگ برتر



داوران مسابقه تیم های فوتبال صبای قم و مس سرچشمه کرمان فوتبال در هفته هفتم از دور رفت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس معرفی شدند.



این مسابقه در حالی از ساعت 17 امروز جمعه بیست و پنجم شهریور ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود که تیم صبای قم هفته گذشته توانست در خانه خود مقابل تیم فوتبال ملوان بندر انزلی سه امتیاز را کسب کند تا شاگردان عبدالله ویسی 13 امتیازی شوند.



اما دیدار امروز صبای قم و مس سرچشمه کرمان را کرمانشاهی قضاوت می‌کند، ضمن اینکه زارع و سجاد علیقدر به عنوان دو کمک داور و سیدمهدی سید علی به عنوان داور چهارم وی را همراهی می‌کنند، در حالی که ناظر این بازی فلاح خواهد بود.



با این حال صبای قم 13 امتیازی در صورت برتری در این دیدار و نتیجه نگرفتن تیم‌های بالاتر می‌تواند دو پله در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به بالاتر از مکان فعلی خود صعود کند، ضمن اینکه ویسی و شرفی هر دو به اندازه در این دیدار انگیزه کسب پیروزی را خواهند داشت تا وضعیت تیمشان در جدول را سامان دهند.



برتری صبای قم مقابل شاهین تهران در دیداری تدارکاتی



تیم فوتبال صبای قم در دیداری تدارکاتی موفق به شکست تیم فوتبال امید شاهین تهران شد.



زمان زیادی به آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در رده سنی امید باقی نمانده است و برای همین منظور تیم فوتبال امید صبای قم در تدارک مناسب برای حضور در این دوره از رقابت ها، در مصاف تدارکاتی مقابل شاهین تهران قرار گرفت و به برتری دست یافت.



در این مسابقه که در مجموعه ورزشی هلال احمر قم برگزارش، صبای قم توانست با گل های آرش عبدلی، محمد عرب خراسانی و حسن نامدار حریف خود را شکست داده و با روحیه ای مناسب آماده فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشور شود.



