2600 شغل در بروجرد ایجاد شد

فرزاد مرادی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: طبق آمار جمع آوری شده تا پایان مرداد ماه سالجاری 2 هزار و 689 شغل در این شهرستان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده از طرف هر دستگاه در بخش کشاورزی 128شغل، در بخش صنعت 205 شغل، در حوزه خدمات یک هزار و 14 شغل و در بخش مسکن یک هزار و 342 شغل در شهرستان بروجرد ایجاد شده است.

رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بروجرد با اشاره به نحوه آمارگیری از روند اشتغال، یادآور شد: در مجموع 93 رشته بر اساس شاخص های ملاک عمل از جمله تعداد ثبت نام کنندگان، میزان اشتغال تعهد شده، تعداد رشته های اولویت دار و ... به دستگاهها معرفی شده است.

مرادی مطلق با تاکید بر توسعه مشاغل خانگی، بیان داشت: حدود 80 میلیارد تومان برای ساماندهی مشاغل خانگی به لرستان اختصاص یافته است که بخشی از آن در اختیار این شهرستان قرار خواهد گرفت.