سیدمرتضی هاشمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار امشب صبای قم مقابل مس سرچشمه کرمان که در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌شود، اظهار داشت: مس تیم خوبی است ولی صبای بازیکنان مستعد و جوانی در ترکیب خود دارد، ما به دنبال کسب سه امتیاز هستیم و با تمام توان مقابل حریف قرار می گیریم.



وی ادامه داد: سرمربی این تیم یعنی اصغر شرفی در نخستین حضور خود تیمش را با انگیزه به مصاف شاهین بوشهر فرستاد و به پیروزی رسید اما صبای قم با آگاهی از نوع بازی حریف مقابل مس سرچشمه کرمان صف آرایی می کند.



هافبک تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: صبای قم همانند دیدار قبلی مقابل ملوان بندر انزلی در هفته ششم مسابقات امسال لیگ برتر از انگیزه بالایی برخوردار است و همانگون که تا این هفته در بازی‌های خود تیم منسجمی نشان داده در این مسابقات با انگیزه تر به میدان می رود.



وی با اشاره به آمادگی کامل بازیکنان تیم فوتبال صبای قم برای این دیدار، اضافه کرد: بازیکنان تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی و سرمربی تیم صبای قم انجام داده‌ایم و برای شکست مس سرچشمه کرمان وارد زمین خواهیم شد.



هاشمی زاده عنوان کرد: بازیکنان صبای قم با تمریناتی که انجام داده اند به خصوص در هفته اخیر با یکدیگر هماهنگ‌تر شده اند و با ارائه بازی هجومی و هماهنگ قطعا می‌توانیم در مسابقه حساس امشب به کسب سه امتیاز بیاندیشیم.



وی با تاکید بر اینکه تمام حاضران در ورزشگاه باهنر کرمان از تیم صبای بازی هماهنگی را در مقابل تیم مس سرچشمه کرمان خواهند دید، افزود: برای تلافی باخت خانگی قبل در بوشهر، قدرت تیم صبا را در این دیدار ارائه خواهیم کرد.



هافبک تیم فوتبال صبای قم با اشاره به وضعیت خود در آستانه این دیدار، عنوان کرد: هفته گذشته در دیدار خانگی مقابل ملوان بندر انزلی به صلاحدید کادر فنی روی نیمکت نشستم ولی با تمریناتی که این هفته انجام داده ایم اگر ویسی صلاح بداند برای صبا بهترین بازی خود را انجام خواهم داد.



تیم‌های فوتبال صبای قم و مس سرچشمه کرمان از ساعت 17 امشب در چارچوب رقابت‌های هفته هفتم از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به میدان می‌روند.



صبای قم تا پایان ششمین هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور و پیش از دیدار امشب مقابل مس سرچشمه کرمان در هفته هفتم، با کسب 13 امتیاز رده سوم جدول رده بندی یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال کشور را در اختیار دارد.