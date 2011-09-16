50 درصد اعتبارات هیئت های ورزشی لرستان به ورزش زنان اختصاص دارد

فرهاد نیکو خصال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ورزش بانوان اظهار داشت: اخیرا برخی از کشورهای دنیا سرمایه گذاری های جدی در راستای حضور بانوان در مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات قاره ای و المپیک داشته اند که این موضوع نشان دهنده اهمیت ویژه ورزش بانوان است.

وی ادامه داد: در ایران نیز بعد از نقش موثر بانوان در کسب رتبه چهارم بازیهای آسیایی گوانگجو توسط کشورمان توجه ویژه به ورزش بانوان جزء سیاست های اصلی ادارات ورزش و جوانان قرار گرفت.

نیکوخصال با اشاره به اینکه 50 درصد مدالهای هر رویداد ورزشی را بانوان کسب می کنند، عنوان کرد: برخی از کشورها بیشترین انرژی و اعتبار خود را صرف ورزش بانوان می کنند.

وی اظهار داشت: در کشور ما نیز طبق قانونی به همه فدراسیون ها ابلاغ شده است که 30 درصد از اعتبارات خود را صرف توسعه ورزش بانوان کنند.

سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان لرستان عنوان کرد: ما نیز حمایت جدی و ویژه خود را از ورزش بانوان در استان اعلام می کنیم و اعتقاده ویژه ای به حضور بانوان چه در عرصه مدیریتی و چه در بخش اجرایی داریم.

نیکو خصال تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان این آمادگی را دارد که مدیریت 10هیئت ورزشی را به بانوان واگذار کند کما اینکه هم اکنون ریاست هیئت آمادگی جسمانی و برخی دیگر از هیئت ها با زنان است.

وی با بیان اینکه در راستای توسعه ورزش بانوان طی ابلاغیه ای به هیئتهای ورزشی آنها را مکلف کرده ایم که 50 درصد اعتبارات خود رابه ورزش زنان اختصاص دهند، اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان استان تمایل دارد ریاست برخی از ادارات خود در شهرستان ها را نیز به خانم ها واگذار کند.