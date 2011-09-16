  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

کنگره ملی "حنجره‌های سرخ" در الیگودرز برگزار می‌شود

کنگره ملی "حنجره‌های سرخ" در الیگودرز برگزار می‌شود

الیگودرز - خبرگزاری مهر: سومین کنگره سراسری شعر عاشورایی با عنوان "حنجره‌های سرخ" در شهرستان الیگودرز در استان لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن ادبی فردوسی الیگودرز با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز و حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، سومین کنگره سراسری شعر عاشورایی با عنوان "حنجره‌های سرخ" را در این شهرستان برگزار می‌کند.

بنابر این گزارش شاعران علاقمند به شرکت در این کنگره شعر می‌توانند اشعار خود را در موضوعات عاشورا و عزاداری محرم حداکثر تا سوم آذرماه امسال به دبیرخانه کنگره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز ارسال کنند.

سومین کنگره سراسری شعر عاشورایی با عنوان "حنجره‌های سرخ" 23 آذرماه مصادف با 18 محرم‌الحرام در سالن مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ الیگودرز برگزار می‌شود.

کد مطلب 1409045

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها