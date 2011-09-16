به گزارش خبرنگار مهر، انجمن ادبی فردوسی الیگودرز با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز و حمایت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، سومین کنگره سراسری شعر عاشورایی با عنوان "حنجرههای سرخ" را در این شهرستان برگزار میکند.
بنابر این گزارش شاعران علاقمند به شرکت در این کنگره شعر میتوانند اشعار خود را در موضوعات عاشورا و عزاداری محرم حداکثر تا سوم آذرماه امسال به دبیرخانه کنگره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز ارسال کنند.
سومین کنگره سراسری شعر عاشورایی با عنوان "حنجرههای سرخ" 23 آذرماه مصادف با 18 محرمالحرام در سالن مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ الیگودرز برگزار میشود.
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