به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه تجهیزات پزشکی و توریسم درمانی غرب کشور که با حضور میهمانانی از اقلیم کردستان عراق در محل دائمی نمایشگاه‌ای بین ا‌لمللی سنندج برگزارشده بود با حضور توانمند دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از رونق خاصی برخوردار بود.

براساس همین گزارش در این نمایشگاه که 40مرکز علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سراسر کشور توانمندی‌های خود را در زمینه صنعت پزشکی، ابزار جراحی، تجهیزات چشم پزشکی و اتاق عمل را به نمایش گذاردند.

دراین نمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور مسئول و کارشناسان اداره تجهیزات پزشکی حوزه معاونت درمان آقایان تورج شیرزادیان و مصیب عرفانی و خانم‌ها سهیلا بهاری فرد و زینب صادقی حضور یافت و گزیده‌ای از توانمندی‌های دانشگاه در بخش‌های مختلف از جمله درمان به نمایش گذاشته شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حاشیه این نمایشگاه از آمادگی این دو دانشگاه برای ارائه خدمات آموزشی، توریسم درمانی و مدیریت بیمارستانی به مسئولان بهداشتی و درمانی اقلیم کردستان عراق خبردادند.

