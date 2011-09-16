درگیری ناشایست هواداران استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، کار آماده سازی چمن ورزشگاه آزادی که از پیش ازظهر امروز جمعه آغاز شده بود درفاصله چهار ساعت و نیم تا شروع بازی با خط کشی زمین به اتمام رسید. در حال حاضر زمین چمن ورزشگاه آزادی آماده میزبانی از دیدار هفتادویکم پرسپولیس و استقلال است. حواشی پیش از آغاز این بازی در زیر می آید:

* هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس به شدت برای هم کری می خوانند. در این بین گاهی اوقات توهین و اهانت جای کری خوانی را می گیرد.

* در طبقه دوم ورزشگاه آزادی و روبه روی جایگاه هواداران دو تیم توسط نیروهای انتظامی از هم جدا شده اند. در ساعت 13:30 به ناگاه این بخش از هواداران حاضر در ورزشگاه باهم درگیر شدند. هواداران از پرتاب سنگ و اشیاه مختلف به سمت هم دریغ نمی کردند. درگیری ها به حدی است که نیروهای انتظامی هم توان کنترل تماشاگران را ندارند. نکته جالب اینکه مشخص نیست با وجود بازرسی هایی که صورت می گیرد این سنگ ها از کجا به داخل ورزشگاه می آیند؟!

* در بخش های مختلف ورزشگاه پرسنل اورژانس حضور دارند.

* حامیان مالی سازمان لیگ برتر از کلیه ظرفیت مکانی ورزشگاه برای تبلیغات استفاده کرده اند.

* در زمانی که توهین و شعارهای زشت هواداران افزایش پیدا می کند از بلندگوهای ورزشگاه آهنگ های شاد پخش می شود به نحوی که صدا به صدا نمی رسد!

* تماشاگرانی که مشرف به هم نشسته اند به طرف هم سنگ و اشیای مختلف پرتاب می کنند. این حرکت زشت از سکوهای طبقه دوم آغاز شد و به طبقه اول ورزشگاه کشیده شد.

* تماشاگران استقلال برای تحریک تماشاگران پرسپولیس علی دایی را تشویق می کنند و پرسپولیسی ها مقابله به مثل کرده و قلعه نویی را تشویق می کنند.

* در حال حاضر که کمتر از پنج ساعت به آغاز هفتادویکمین دربی شهر تهران باقی مانده است، بیش از 60 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند.