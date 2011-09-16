به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی پیش از ظهر جمعه در دیدار سید عمار حکیم، حفظ وحدت و انسجام را مهمترین راه برطرف شدن مشکلات عنوان کرد و اظهار داشت: گروه‌های شیعی و اهل سنت عراق باید در برابر کفار ایستادگی کنند تا ماهیت اسلامی در این کشور حفظ شود.



وی خطاب به عمار حکیم گفت: برای موفقیت در عرصه سیاست خارجی و داخلی باید اختلاف سلیقه را کم کنید و اگر هر کسی بخواهد حرف خود را بزند، این نوع رفتار باعث تضعیف عراق می‌شود.



این مرجع تقلید با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت وحدت میان شیعیان گفت: اگر شیعیان وحدت خود را حفظ نکنند در برابر گروه‌های اقلیت شکست می‌خورند.



آیت‌الله صافی گلپایگانی تاکید کرد: امیدوارم عراق به مقاصد و اهداف خود دست پیدا کند تا روی پیشرفت و ترقی را ببیند.

بیداری اسلامی در بحرین مظلوم واقع شده است



این مرجع تقلید با تحلیلی از شرایط بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی و منطقه اظهار داشت: بیداری اسلامی مردم بحرین بسیار مظلوم واقع شده و دلیل عدم انتشار صحنه‌های جنایات در این کشور در ابعاد بین‌المللی، مردم این کشور بسیار مظلوم واقع شده‌اند.



آیت‌الله صافی گلپایگانی تاکید کرد: اقلیت این کشور که وابسته به خارج از بحرین هستند در این کشور به ظلم و ستم می‌پردازند.



وی با اشاره به پیروزی مردم مصر در نهضت اسلامی گفت: مردم مصر اگر دشمنان را با انقلاب خود بیرون کردند باید مراقب باشند که این عوامل از در دیگری وارد مصر نشوند و این به شعور و تیزبینی مصری‌ها بستگی دارد.



آیت‌الله صافی گلپایگانی انقلاب اسلامی را الگوی سایر کشورها برشمرد و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران استقلال و هویت خود را حفظ کرده است و توانسته به موفقیت و پیشرفت دست یابد.