کشف 17 تن کود شیمیایی و سم کشاورزی تقلبی در لاهیجان

رضا قشلاقی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: گزارشی از سوی شهروندان مبنی بر اخفای مقادیر زیادی کود شیمیایی توسط یکی از سودجویان در روستاهای اطراف لاهیجان، ماموران تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی به محل مورد گزارش مراجعه کردند.

وی اظهارداشت: پس از بازرسی از انبارهای موجود مقدار 15 تن انواع کودشیمیایی از نوع پتاس و اوره و همچنین بیش از دو هزار 100 کیلو سم پودری تقلبی کشف، ضبط و گزارش تخلف برای متهم تنظیم و پرونده مربوطه در دست بررسی و رسیدگی است.

پرونده بنگاه معاملات اتومبیل متخلف در تعزیرات حکومتی گیلان

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: همچنین پرونده یک واحد معاملات اتومبیل در شهر رشت به اتهام عدم نصب نرخ اتومبیل ها و عدم صدور صورتحساب بابت معاملات انجام شده در تعزیرات حکومتی رشت، مطرح و منتهی به صدور جریمه برای مسئول این واحد شد.

وی افزود: براساس شکایت یکی از شهروندان از یک بنگاه معاملات اتومبیل به اتهام کلاهبرداری در فروش یک دستگاه اتومبیل دست دوم، پرونده ای در تعزیرات حکومتی مطرح و حسب تحقیقات انجام گرفته پیرامون پرونده مشخص شد که این واحد بدون اخذ مجوز از اتحادیه اقدام به فعالیت کرده است.

قشلاقی بیان داشت: علاوه بر عدم نصب نرخ نامه، برای معاملات صورت گرفته و کمیسیون دریافتی صورتحساب نیز صادر نمی کرد بنابراین پرونده در این بخش که در صلاحیت تعزیرات حکومتی بوده مورد رسیدگی و مسئول واحد به پرداخت جریمه متناسب محکوم و ازبابت نداشتن پروانه برای تعیین تکلیف به اتحادیه مربوطه و در مورد کلاهبرداری نیز به مراجع قضایی معرفی شد.

14 میلیون ریال جریمه برای یک فروشگاه لوازم آرایشی در گیلان

وی ادامه داد: یک فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی در شهر رشت که اقدام به عرضه کالای قاچاق می کرد شناسایی و در تعزیرات حکومتی به پرداخت 14 میلیون 730 هزار ریال جریمه محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: متصدی این فروشکاه اقدام به تهیه و عرضه لوازم آرایشی فاقد مجوز بازرگانی و برچسب وزارت بهداشت می کرد که توسط بازرسان اصناف شناسایی و ضمن تنظیم گزارش تخلف پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی رشت ارجاع شد.

وی افزود: رئیس شعبه مزبور با محرز تشخیص دادن اتهام انتسابی و به دلیل ممنوعیت عرضه کالاهای بهداشتی بدون مجوز و خطرات ناشی از مصرف لوازم غیر بهداشتی، علاوه بر ضبط کالای مکشوفه رای به پرداخت جریمه نقدی در حق دولت صادر کرد.

جریمه 20 میلیونی ریالی یک آمبولانس خصوصی در تعزیرات حکومتی گیلان

قشلاقی اظهارداشت: مدیر یک آمبولانس خصوصی در گیلان که در ازای انتقال یک بیمار از لاهیجان به تهران مبالغ مازاد بر تعرفه دریافت کرده بود در تعزیرات حکومتی علاوه بر جریمه نقدی به سایر مجازات های بازدارنده محکوم شد.

وی بیان داشت: با شکایت یکی از شهروندان شهرستان لاهیجان علیه مدیر و مسئول فنی یک واحد آمبولانس خصوصی در رشت مبنی بر اینکه در ازای انتقال بیمارش به تهران مبلغ اضافه از وی دریافت کرده است پرونده ای در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی رشت مطرح شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان یادآورشد: رئیس این شعبه با احضار طرفین دعوی و اخذ اظهارات آنان و به استناد گزارش کارشناسی کمیسیون ماده 11 دانشکاه علوم پزشکی گیلان و نرخ های اعلامی سازمان بازرگانی اتهام انتسابی را محرز تشخیص داده و مدیر این آمبولانس را به درج در پرونده و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و مسئول فنی این مرکز آمبولانس را نیز به لغو پروانه محکوم کرد.