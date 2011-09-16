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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

دقایقی پیش/

احمدی نژاد اردبیل را به مقصد تهران ترک کرد

احمدی نژاد اردبیل را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس جمهور اسلامی ایران دقایقی پیش پس سفری 3 روزه به همراه هیئت دولت به استان اردبیل، اردبیل را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران پس از پایان نخستین سفر خود در دور چهارم سفرهای استانی به استان اردبیل، ظهر امروز جمعه عازم پایتخت شد.

گفتنی است احمدی نژاد در روز نخست این سفر که از روز چهارشنبه آغاز شد پس از سخنرانی در جمع مردم اردبیل، به خلخال، کوثر، نیر و سرعین رفت و در دومین روز از سفر استانی به اردبیل در شهرهای پارس آباد، بیله سوار، گرمی، مشکین شهر و نمین حضور یافت.

همچنین رئیس جمهور در دومین روز از سفر استانی خود به اردبیل کارگروه اشتغال را تشکیل داد و جلسه هیئت دولت را در اردبیل برگزار کرد.

احمدی نژاد در سومین روز از سفر خود به اردبیل پس از دیدار با جمعی از خانواده های ایثارگران، مدیران و منتخبان استان اردبیل مصاحبه ای را با شبکه استانی این استان انجام داد.

کد مطلب 1409054

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