فدراسیون فوتبال قبل از بازی به تیم شیرین فراز استرس وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حسینی در نشست خبری پس از بازی این تیم با برق شیراز گفت: تیم هایی هستند که با دو میلیارد تومان بدهی به راحتی در زمین حاضر می شوند و حتی برخی دیگر از تیم ها دو سال است که با فدراسیون فوتبال تسویه حساب نکردند.

وی ادامه داد: باید فدراسیون پاسخگو باشد که چگونه اینگونه تیم ها مجوز بازی دارند ولی تیم ما تا آخرین لحظات باید با استرس خود را برای انجام مسابقه با برق شیراز آماده می کرد.

سرمربی تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت بازی نیز گفت: توپی بی خطر آمد و به ناگاه تبدیل به گل شد و سپس هر چقدر هم تلاش کردیم موفق به زدن گل تساوی نشدیم.

حسینی تاکید کرد: اینگونه فوتبال بازی کردن از جانب برخی از تیم ها متعلق به ماقبل از تاریخ است.

وی با اشاره به اینکه از عملکرد بازیکنان تیم راضی نیستم، گفت: با اینکه نباید در بازی اول توقع داشت که تمامی روند حرکتی تیم به خوبی اجرایی شود ولی پتانسیل بازیکنان ما بیشتر از این است.

عصر پنج شنبه در هفته اول از سری مسابقات لیگ دسته یک فوتبال کشور تیم برق شیراز موفق شد با تک گل دقیقه چهار علی پرهیزگار تیم شرین فراز کرمانشاه را شکست دهد.