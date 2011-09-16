به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عمار حکیم پیش از ظهر جمعه در دیدار با آیتالله العظمی لطفالله صافی گلپایگانی گزارشی از روند توسعه این کشور ارائه کرد و اظهار داشت: تنوع مذهبی، سیاسی و قومی در عراق مشاهده میشود ولی شیعیان این کشور به خوبی توانستهاند جایگاه خود را تثبیت کنند.
وی شبیخون فرهنگی را یکی از مباحث جدی در عراق دانست و تاکید کرد: حدود 60 درصد مردم عراق را جوانان تشکیل میدهند و باید دقت زیادی داشته باشیم این قشر حساس در چارچوبهای صحیح هدایت شوند.
رئیس مجلس اعلای عراق تلاش دشمنان برای از بین بردن اعتقادات دینی جوانان این کشور را گسترده خواند و تاکید کرد: در این زمینه ماهوارهها و شبکههای بسیار زیادی تلاش میکنند.
حکیم گفت: مرجعیت دینی در نجف، شعائر حسینی و بافت عشایری سه مسئله اساسی در کشور عراق است.
وی با اشاره به توجه زنان عراقی به مسئله حجاب تصریح کرد: با وجود اینکه در عراق حجاب اجباری نیست ولی درصد بالایی از زنان عراق و به ویژه دانشجویان محجبه هستند.
رئیس مجلس اعلای عراق اظهار امیدواری کرد که نیروهای آمریکایی تا پایان سال میلادی این کشور را ترک کنند.
وی به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: بیداری اسلامی زمینه مناسبی برای ملتها فراهم کرده و امروز ملتها برخلاف رژیمهای وابسته به دیکتاتورها و بیگانگان حرکت میکنند.
حکیم گفت: تصور نمیکردیم که روزی مردم مصر سفارت اسرائیل را تسخیر کنند و البته عراق در این شرایط میتواند نقش سازندهای داشته باشد.
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