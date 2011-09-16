سرمایه گذاری 100 میلیارد ریالی در گردشگری شهرستان کلیبر

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در نخستین جشنواره زغال اخته افزود: میزان سرمایه گذاری دولت در منطقه نسبت به سال های گذشته بیش از صد برابر افزایش یافته است.

وی تشریح کرد: ایجاد تله کابین و مجتمع های بین راهی، توسعه راه های ارتباطی و بیش از پنج هتل با استانداردهای بالا بخشی از زیرساخت ها و امکانات رفاهی ایجاد شده در منطقه کلیبر به شمار

می رود.

محمدی از کلیبر و جنگلهای ارسباران به عنوان مهمترین مناطق نمونه گردشگری استان یاد کرد و گفت: این منطقه به دلیل دارا بودن طبیعت بکر، آب و هوای مطبوع در تابستان ، امکانات گردشگری و بسیاری از مواهب بی شمار الهی یکی از مهمترین مناطق برای حضور گردشگران به شمار رفته است.

دبیر ستاد دایمی تسهیلات سفر استان نقش تبلیغات و معرفی جاذبه ها را در جذب گردشگر موثر و کلیدی عنوان کرد و گفت: معرفی شایسته و مناسب توانمندی های منطقه نمونه گردشگری قلعه دره سی و شهرستان کلیبر در برنامه ریزی خانواده ها برای انتخاب محل سفر نقش مستقیم دارد.

محمدی تصریح کرد: بخش خصوصی طی سال های اخیر به صورت جدی در ساخت زیر ساخت ها و امکانات رفاهی در مناطق نمونه گردشگری وارد شده است.

وی با اشاره به جاذبه های گردشگری شهرستان کلیبر گفت: مناطق نمونه گردشگری قلعه دره سی، سواحل رود مرزی ارس ، روستای اسکانلو، متعلق در بخش آبش احمد و جنگل های سرسبز ارسباران و

منطقه گردشگری آینالو از جمله جاذبه های گردشگری این شهرستان محسوب می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: برخی از محصولات باغی نظیر گردو و میوه زغال اخته کلیبر معروف بوده و ورنی بافی، جاجیم باف و گلیم بافی از هنرهای سنتی و صنایع دستی این شهرستان محسوب می شود.

محمدی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره زغال اخته تصریح کرد: جشنواره های مختلف غذایی و

میوه جات از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به منظور حمایت از فعالان و تولیدکنندگان این محصولات برگزار می شود.

لازم به ذکر است، شهرستان کلییبر یکی از مهمترین مناطق کشت این محصول که کل سطح زیر کشت زغال اخته در این شهرستان 112 هکتار میرسد.

گفتنی است، جشنواره یک روزه زغال اخته در منطقه نمونه گردشگری قره درسی کلیبر توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی برگزار شد.