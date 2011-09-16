هنوز گزارشی از مضروب شدن کمک داور دیدار تراکتور - نفت به ما نرسیده است

رضا غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ضرب و شتم حمید غمزه، کمک داور دیدار تیمهای فوتبال تراکتور سازی و نفت تهران گفت: من امروز با غمزه صحبت کردم و وی در این خصوص توضیحاتی نیز به من داد. از وی خواستیم که دلایل و مستندات خود را مبنی بر اینکه از سوی برخی از هواداران تراکتور تعقیب شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است تا شنبه در اختیار کمیته داوران قرار دهد.

وی افزود: ما بلافاصله دلایل و مستندات غمزه را در کمیته داوران بررسی خواهیم کرد و سپس آن را به کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع می دهیم تا آنها در این مورد تصمیم گیری کنند. آنچه مسلم است اینکه امنیت داور همیشه باید برقرار بوده و ما کوچکترین برخورد را با داوران به هر شکل و دلیلی که باشد محکوم می کنیم.

سخنگوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که چرا کمک داورگیلانی این بازی با وسیله شخصی خود از تبریز به رشت بازگشته است و مگر شما برای داوران بلیط تهیه نمی کنید خاطر نشان کرد: معمولا داوران برای قضاوت در استانهای نزدیک وهمجوار از وسایل شخصی خود استفاده می کنند!

دیدار تیمهای فوتبال تراکتورسازی و نفت تهران از هفته هفتم ،یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام تبریز با برتری دو بر یک تیم نفت تهران به پایان رسید.