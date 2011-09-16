تنبیه شاهزاده مغرور سعودی به سبب فحاشی به پلیس لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری "اربیان بزنس"، یک شاهزاده سعودی به دلیل تخلف رانندگی در مرکز بیروت و بی اعتنایی به هشدارهای پلیس و ناسزاگویی به وی، مورد ضرب و شتم جوانان خشمگین لبنانی قرار گرفت.



بر اساس اخبار منابع لبنانی، چند روز پیش در مرکز بیروت مقابل ساختمان العزاریه، درگیری لفظی میان یک افسر راهنمایی و رانندگی لبنانی و یک شاهزاده سعودی رخ داد، این افسر پلیس، خودرو این شاهزاده سعودی را در مکانی که توقف در آن ممنوع بود، متوقف کرد.

به گفته این منابع، مسئولان امنیتی به این مسئله اشاره کردند که این خودرو، پلاک لبنانی داشت و در مکانی که پارک خودروها در آنجا ممنوع بود، توقف کرده بود که به همین سبب افسر پلیس لبنانی از راننده اش خواست خودرو را در مکان دیگری پارک کند، ناگهان سرنشین این خودرو به پلیس لبنانی نزدیک شد و بر سرش فریاد کشید و خودش را معرفی کرد و با غرور گفت او یک شاهزاده سعودی است.(یعنی به چه حقی به من می گویی در اینجا توقف نکنم)



افسر لبنانی با مافوق خود تماس گرفت تا او را در جریان این حادثه قرار دهد، همزمان با این اقدام، جمعی از جوانان لبنانی که در محل حضور داشتند، ناسزاگویی شاهزاده سعودی به افسر پلیس کشورشان، آنها را خشمگین کرد که در نهایت این شاهزاده و راننده وی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و جوانان لبنانی برخی از اجزای اتومبیل شاهزاده سعودی را هم از بین بردند.