اتهامات علاوی علیه دولت مالکی متناقض است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "علی العلاق" گفت: اتهامات "ایاد علاوی" درباره دنباله روی دولت عراق از تصمیمات تهران و واشنگتن نشان ضعف بینش سیاسی وی است.

وی افزود: دیدگاه وی دارای تناقض آشکاراست، زیرا ایران و آمریکا دو قطب مخالف هم هستند و این نشانه دیدگاه سیاسی تاریک وی است و تصمیمات دولت کاملا مستقل بوده و وابسته به هیچ طرفی نیست.

العلاق تصریح کرد: این اتهامات نخ نما شده است و نمی تواند تاثیری درعراق داشته باشد، زیرا مردم بهتر از دیگران موضوعات را درک می کنند و این رهبر فهرست العراقیه است که همیشه در خارج از کشور به سر می برد تا پایگاه سیاسی برای خود بدست آورد.

وی افزود: دولت مشارکت ملی از حمایت همه گروههای سیاسی برخوردار است و برگزاری انتخابات مجدد در حال حاضر ممکن نیست زیرا روند سیاسی را پیچیده تر می سازد و مردم عراق در حال حاضر به توسعه خدمات انسانی نیاز دارند.

شایان ذکر است که ایاد علاوی رهبر فهرست العراقیه مدعی شده بود که دولت عراق استقلال رای ندارد وتصمیماتش کاملا وابسته به ایران و آمریکاست و دولت مشارکت ملی ممکن نیست و باید انتخابات زودرس پارلمانی برگزار شود.