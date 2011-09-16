طرح پژوهشی دانشگاه سهند در جشنواره ملی "علم تا عمل" برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح پژوهشی دکتر یگانی، عضو هیئت علمی و رئیس مرکز جامع تحقیقات و فناوری غشا دانشگاه صنعتی سهند با عنوان " ساخت دستگاه تولید غشاهای نازک توخالی و قاب های شکل دهنده " به عنوان طرح منتخب در سومین جشنواره ملی " علم تا عمل " که توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید، معرفی شد.

در این جشنواره که از ۱۳ تا ۱۷ شهریور ماه در تهران برگزار گردید ، ۳ طرح دیگر اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند متشکل از طرح ارائه شده توسط آقای دکتر فرهنگ عباسی با عنوان " ساخت الکترودهای درون گوشی برای ناشنوایان" ، طرح ارائه شده توسط آقای دکتر داوود جلالی وحید با عنوان " طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی"، طرح ارائه شده توسط آقای دکتر احد صمدی با عنوان " طراحی و ساخت ماشین ریخته گری گریز از مرکز ویژه جهت ریخته گری قطعات هدفمند ریختگی " نیز ارائه شده بود.

گفتنی است استفاده از غشاها در صنایع مختلف به عنوان بخش اصلی فرآیندهای جداسازی یکی از فناوریهای نوین در دنیا به شمار می رود و برای نخستین بار در دنیا شبیه سازی ، طراحی و ساخت و بهینه سازی قالبهای شکل دهنده غشاهای الیاف نازک توخالی با روش القای حرارتی (اسپینیریت) در مرکز جامع تحقیقات و فناوری غشا دانشگاه صنعتی سهند انجام شده است.