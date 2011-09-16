به گزارش خبر نگار مهر، جواد شمقدری درباره صدور پروانه نمایش"خانه پدری" و "گزارش یک جشن" گفت: "خانه پدری" ضمن این که به لحاظ فنی و هنری نیز از درجه بالایی برخوردار است اما یک مشکل جدی دارد.

بنابراین گزارش، معاون امور سینمایی وزارت ارشاد اعلام این مشکل را منوط به حضور کارگردان دانست و برای بررسی مشکلات با فیلمسازان در رسانه اعلام آمادگی کرد.

شمقدری همچنین در این برنامه درباره پروانه نمایش "گزارش یک جشن" به کارگردانی حاتمی کیا گفت: این فیلم خیلی مشکل ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد این مشکل هفته آینده حل شود.

