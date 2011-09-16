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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

شمقدری:

مشکل "گزارش یک جشن"حاتمی‌کیا هفته آینده حل می‌شود

مشکل "گزارش یک جشن"حاتمی‌کیا هفته آینده حل می‌شود

معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شب گذشته(پنج شنبه) در بخشی از گفتگوی خود با برنامه "دو نیم ساعت" شبکه خبر درباره آخرین وضعیت "گزارش یک جشن" حاتمی ‌‌کیا و "خانه پدری" کیانوش عیاری صحبت کرد.

به گزارش خبر نگار مهر، جواد شمقدری درباره صدور پروانه نمایش"خانه پدری" و "گزارش یک جشن" گفت: "خانه پدری" ضمن این که به لحاظ  فنی و هنری نیز از درجه بالایی برخوردار است اما یک مشکل جدی دارد.

بنابراین گزارش، معاون امور سینمایی وزارت ارشاد اعلام این مشکل را منوط به حضور کارگردان دانست و برای بررسی مشکلات با فیلمسازان در رسانه اعلام آمادگی کرد.

شمقدری همچنین در این برنامه درباره پروانه نمایش "گزارش یک جشن" به کارگردانی حاتمی کیا گفت: این فیلم خیلی مشکل ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد این مشکل هفته آینده حل شود.
 

کد مطلب 1409068

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