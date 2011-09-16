محمدرضا کشوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دیدار با تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان که از هفته هفتم نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس به میزبانی تیم کرمانی برگزار میشود، تنها یک بازیکن محروم داریم.
وی ادامه داد: تنها محروم تیم فوتبال صبای قم در این مسابقه، مهدی بدرلو هافبک تیم ما است که در آخرین دیدار صبا برابر تیم فوتبال ملوان بندر انزلی که در هفته ششم در ورزشگاه یادگار امام قم شد، از داور ماسبقه کارت زرد گرفت و با احتساب کارت های زرد بازی های قبل، سه اخطاره شد و بازی با تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان را از دست داد.
سرپرست تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: در حال حاضر شرایط خوبی داریم و خوشبختانه بازیکنان صبا با تمرینات خوب و منظمی که زیر نظر کادر فنی همه روزه برگزار کردهاند، از نظر آمادگی جسمانی و روحی کاملا آماده این مسابقه خارج از خانه هستند.
وی با اشاره به دیدار صبا در مقابل تیم مس سرچشمه کرمان، تصریح کرد: با توجه به اینکه در دیدار قبل، تیم ما در قم مقابل ملوان به پیروزی رسیده است، بازیکنان صبا انگیزه بسیار زیادی دارند تا بتوانند پنجمین پیروزی در لیگ یازدهم را در خانه مس سرچشمه کرمان کسب کنند.
کشوری فرد اضافه کرد: تیم صبا در هفته اخیر برای بازی هفتم خود در مسابقات لیگ برتر، تمرینات منظم و مطلوبی مقابل برگزار کرده و امیدوارم روند رو به رشد صبای قم در بازیهای قبل لیگ برتر مقابل مس سرچشمه کرمان تداوم داشته باشد.
وی بیان داشت: تنها شش بازی از آغاز یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور گذشته است و قطعا صبای قم با تمام توان در ادامه دیدارهای لیگ یازدهم به مصاف حریفان خواهد رفت، تیم ما با کسب سه امتیاز دیدار با مس سرچشمه کرمان فرصت خوبی برای صدرنشینی نیز دارد.
سرپرست تیم فوتبال صبای قم افزود: بازیکنان ما تواناییهای زیادی دارند که میتواند ما را در دیدار حساس هفته هفتم لیگ برتر مقابل مس سرچشمه کرمان در خارج از خانه به موفقیت برساند تا بتوانیم جایگاه خود در جدول را حفظ کرده و حتی ارتقاء بدهیم.
تیم فوتبال صبای قم از ساعت 17 امشب در چهارمین بازی خارج از خانه خود در یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور که دیداری از هفته هفتم نیم فصل نخست نیز به شمار می رود، در کرمان میهمان تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان است.
این دیدار در حالی برگزار می شود که صبای قم تا پایان هفته ششم لیگ برتر فوتبال با کسب 13 امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی ایستاده است و مس سرچشمه کرمان با کسب چهار امتیاز رده هفدهم جدول رده بندی را در اختیار دارد.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: تیم فوتبال صبای قم امشب بدون در اختیار داشتن هافبک توانمند خود مقابل تیم فوتبال مس سرچشمه صف آرایی میکند.
محمدرضا کشوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دیدار با تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان که از هفته هفتم نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس به میزبانی تیم کرمانی برگزار میشود، تنها یک بازیکن محروم داریم.
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