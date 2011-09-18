11 برگ از «گلِ باران هزار روزه» حذف شد

علی باباچاهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار جدیدی که در دست چاپ دارد اینگونه گفت: یک مجموعه شعر با نام «گلِ باران هزار روزه» دارم که به زودی توسط انتشارات مروارید منتشر می‌شود. ارشاد برای صدور مجوز کتاب حذف 11 صفحه از کتاب را خواسته بود که من برای دریافت مجوز ناگزیر شدم این حذفیات را انجام دهم.

وی ادامه داد: این کتاب شامل سروده‌هایم در سال 88 و نیمه اول 89 است که در این دفتر شعر به جای پیشگفتار، 2 گفتگو با من آورده شده است. این گفتگوها پیش از این در مطبوعات به چاپ رسیده و در کتاب هم با ذکر نام پرسشگر آورده شده است.

شاعر «سوغات بهار» با اشاره به اینکه این گفتگوها بلند نیست، توضیح داد: گفتگوها از لحاظ مضمون به نوعی معطوف به شعرهای کتاب و مضمونشان است. اگر بخواهم از حال و هوای شعرها بگویم باید گفت همچون حال و هوای خودم است و در آنها تلاش کرده‌ام به سوی تجربه‌های کمتر آشنا بروم.

باباچاهی افزود: معتقدم اگر قرارست در شعر حرف دیگران یا شیوه بیان مسلط را تکرار کرده و بپذیریم بهتر است، سکوت کنیم و من هم موفق یا ناموفق در پی ایجاد تعرض به معیارهای رایج شعر هستم.

وی درباره کتاب دیگرش با نام «هوش و حواس گل شب‌بو برای من کافی است» توضیح داد: این کتاب 3 ماه پیش توسط نشر ثالث برای دریافت مجوز ارائه شده است. شعرهای این کتاب از لحاظ زمانی قبل از «گلِ باران هزار روزه» سروده شده‌اند و طبیعتا باید قبل از آنهم منتشر می‌شد ولی اینطور نشد. این کتاب هم حال و هوای پریشان احوالی خودن را دارد.

گفتند 3 روز دیگر آماده است، 30 روز هم گذشت و خبری نیست

شاعر «پیکاسو در آب‌های خلیج فارس» اضافه کرد: «بیا گوش ماهی جمع کنیم» هم مجموعه‌ای از شعرک‌هایم همراه با عکس‌هایی از من که توسط حمید موذنی گرفته شده است با کاغذ گلاسه و گرافیک غیرمتعارف توسط نشر «شروع» آماده چاپ است که چندی پیش از ناشر سراغ آن را گرفتم که گفتند تا 3 روز دیگر مجوز آن می‌آید، ولی 30 روز گذشته و خبر جدیدی نشده است.

باباچاهی در توضیح بخش مصور کتاب عنوان کرد: عکس‌های این کتاب آثاری است که این عکاس از من و شهرم بوشهر گرفته است. در عکس‌ها بافت سنتی شهر همراه با بافت بازسازی شده بوشهر از پنجره‌های رنگی و اسکله گرفته تا دریا به تصویر درآمده است.

وی با اشاره به اینکه چاپ دوم «گزاره‌های منفرد» تحلیلی بر شعر جدید و جوان امروز ایران نیز توسط نشر دیبایه منتشر شده است، گفت: این اثر 3 جلدی بررسی شعر ایران از مقطع بعد از انقلاب تا دهه 80 است که کار نسل گرانسال و نسل‌های جدید را توامان بررسی کرده و ذیل ان جریان‌ها و رویدادهای شعری را نیز مدنظر داشته است.

مولف «زیباتری از جنون» (زندگی و شعر اسماعیل شاهرودی) ادامه داد: چاپ دوم 2 کتاب «نم نم بارانم» و «عقل عذابم می‌دهد» را نشر چشمه در دست آماده‌سازی دارد و به زودی برای دریافت مجوز به ارشاد می‌فرستد. این آثار با مقاله‌هایی همراه است که به توصیه ناشر در تجدید چاپ دست به ساختار آنها نزدم؛ چراکه لازم بود این مقالات در زمان خودشان بمانند تا در بررسی تاریخ ادبیات در جای خودشان خوانده شوند.

این منتقد ادبی از صدور مجوز کتاب «این هم یک شوخی بود» خبر داد و گفت: این کتاب نیز گزیده‌ای از اشعارم از سال 60 تاکنون است که به 2 زبان فارسی و انگلیسی از سوی نشر ویستار منتشر خواهد شد. ترجمه انگلیسی شعرها برعهده سعید سعیدپور و انتخاب اشعار هم با همکاری من و سعیدپور بوده است. البته وجه ترجمه آن را ایوب صادقیانی تقبل کرده است. کتاب هم اینگونه است که ترجمه انگلیسی از سمت چپ کتاب و به طور مستقل آورده شده است.

آماده‌سازی مجموعه شعری که قاطعیت‌های عاشقانه‌های مدرن را به بازی می‌گیرد

باباچاهی از تدوین یک مجموعه شعر جدید اینگونه خبر داد: یک مجموعه دیگر آماده دارم که هنوز نامی برایش انتخاب نکرده و منتظر چاپ آثار قبلی هستم. این کتاب را قرار است نشر چشمه منتشر کند. شعرهای این کتاب شاید زبان پیچیده نداشته باشد ولی فضاهای خطی و یک‌دستی ندارد مثلا در یک سطر راوی حرف می‌‌زند و در سطر بعدی شخصیت اصلی گوینده است.

وی افزود: زمان و مکان در این شعرها سیال است و چاشنی دیوانه‌نمایی و طنز و کنایه نیز دارد و البته در تضاد غیرخصمانه و دیالکتیکی با قاطعیتهایی است که شعر مدرن از نیما تا امروز بدان وابسته بوده است. مثلا در شعر عاشقانه مدرن که شاعران در آن مدافع عشق و آزادی هستند و نوعی آمریت در آن به چشم می‌خورد و حتی به محبوب امر می‌شود در این مجموعه به بازی گرفته می‌شود.

این شاعر در پایان تاکید کرد: من این روزها شعر را به مقتضیات حال نمی‌نویسم، بلکه با مقتضیات خیال می‌نویسم.