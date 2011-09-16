انقلاب بزرگ ملت ایران چراغ راه همه ملتهای آزاده دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار داشت: ائتلاف سران فتنه 88 با جریان انحرافی برنامه دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب در آستانه انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با بیان اینکه این ائتلاف بسیار خطرناک و پیچیده و متشکل از چهره های در ظاهراسلام گرا و پیرو خط رهبری است، گفت: ترفند دشمنان دراین طراحی نفوذ دادن عناصر غرب گرا و مخالف مبانی انقلاب در بدنه مدیریت کشور و ایجاد شائبه ناکارآمدی نظام اسلامی به منظور ضربه زدن به نظام است.

حجت الاسلام لطفی با اشاره به اینکه مردم در این مقطع زمانی در معرض آزمونی بزرگ قرار دارند، افزود: اصولگرایان هم در این مقطع با پرهیز از تفرقه و اختلاف و با اتحاد و اطاعت از مقام معظم رهبری زمینه انتخابات پرشور و تشکیل مجلس کارآمد را فراهم کنند.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه به زودی شاهد سرنگونی رژیم غاصب اسرائیل خواهیم بود گفت: انقلاب بزرگ ملت ایران چراغ راه همه ملتهای آزاده دنیا شده است.