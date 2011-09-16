استقبال از مرمت خانه ستارخان/معرفی سرداران ملی عامل تقویت غرور ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سامی سردار ملی (نوه ستارخان) در بازدید از خانه ستارخان و دفتر کمیسیون حقوق بشراسلامی که در آستانه سالروز تولد ستارخان و صدمین سالگرد درگذشت وی صورت گرفته بود با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی درسپردن خانه ستارخان به کمیسیون حقوق بشراسلامی کار پسندیده ای انجام داده است گفت: به نمایندگی از تمام خانواده ستارخان از این اقدام مهم فرهنگی و تاریخی سپاسگزاری می‌کنم.

وی با بیان اینکه مرمت و بازگشایی خانه‌هایی همچون خانه ستارخان و باقرخان از چند جهت حائز اهمیت است ادامه داد: این نوع خانه ها هم تاریخ و فرهنگ یک برهه خاص را معرفی خواهد کرد و هم سابقه شخصیتی و فعالیتی یک فرد در این اماکن بهتر امکان بررسی خواهد یافت و با لحاظ کردن ضعف و قوت‌های هر انسانی در این خانه موزه‌ها می‌توان اخلاق و رفتار شایسته انسانی و میهن‌پرستانه را معرفی کرد.

نوه ستارخان با بیان اینکه مردم باید سرداران ملی این مرز و بوم را بشناسند ادامه داد: مردم بایستی بدانند ستارخان که بوده، چه فعالیت‌هایی داشته، چگونه وطن‌پرستی را به آسایش ترجیح داده، با شهادت دو برادرزاده جوانش چگونه کنار آمده و چگونه جهان را وداع گفته، چون این مطالب بخش مهمی از تاریخ ما را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه هرکس گذشته خود را نشناسد، آینده روشنی نخواهد داشت ادامه داد: همه ما باید با تاریخ گذشته به خوبی آشنا باشیم و درس‌های تاریخ را در زندگی خود به کار بندیم.

مجاهدان مشروطه در مسیر اعتلای حقوق بشر و عدالت بودند

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی نیز در این دیدار گفت: ستارخان و باقرخان و همه مجاهدین از دوره مشروطیت گرفته تا انقلاب و جنگ تحمیلی، همگی در مسیر اعتلای ایران اسلامی، حقوق بشر و عدالت قدم برداشته اند.

وحید کاظم زاده با اشاره به اینکه ستارخان ، شهید باکری زمان خودبوده است گفت: تجلیل از فرماندهان ، قهرمانان ملی و شخصیتهای افتخار آفرین هر ملت، ضمن اینکه تجلیل از تلاشها و رشادتهای آن چهرههای درخشان است، از سویی دیگر الگویابی و ارائه آن به نسل جوان ،نوجو و آرمانگراست.

وی با بیان اینکه در تاریخ آذربایجان، سرداران، دلیر مردان و بزرگانی چون قائم مقام فراهانی، میرزا تقی خان امیرکبیر، ستارخان، باقرخان ، شیخ محمدخیابانی ، ثقة الاسلام، کلنل محمد تقی خان پسیان ، شهید مهدی باکری، شهید علی تجلایی، شهید حمید باکری، شهید شفیع زاده و شهید یاغچیان، الهام بخش بسیاری از حرکتها و انقلابهای فردی و اجتماعی گردیدهاند ادامه داد: آذربایجان الگوهای شایسته در تاریخ خود برای معرفی به نسل جوان دارد و به گواهی تاریخ، شجاع مردان و شیرزنان آذربایجان در همه آوردگاههای علمی، سیاسی، فرهنگی و رزمی هماره از پیشتازان و طلایه داران به شمار می آیند.

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه عرصه های مختلف زندگی و برهه های گوناگون تاریخ، دهها قهرمان در پهنه آذربایجان تربیت کرده که هر کدام درعصر خود و حتی در عصر کنونی الگویی شایسته برای پیروی و انسان سازی هستند افزود: تلاشها و مجاهدت های عالمانه و مبارزات افتخار آمیز هر یک از این نامداران همچون ستارخان سردار ملی، درسهایی غنی و پرمحتوا برای نوجوانان و جوانان و سایر اقشار این مرز و بوم، می تواند باشد.

وی ادامه داد: در یک نگاه کلی می توان گفت این الگوها بهترین دروس عملی برای ساختن انسانهای پرتلاش و مؤمن و وطن دوست و شجاع است که می توانند الگویی برای مجاهدت در راه استقلال، ایجاد عدالت و آزادی، تحقق حقوق بشر و اعتلای ایران اسلامی باشند.

کاظم زاده با بیان اینکه خانه ستارخان، تنها خانه تسلیم نشده ‌ایران به دشمن در زمان استبداد سیاه محمدعلی شاهی و حمله روس به ایران بود ادامه داد: ستارخان همان کسی است که در جواب کنسول روس (پاختیانوف) در تبریز که خواستار تأمین جانی و مالی وی و پناه بردن به سفارت روس شده بود گفته بود « من می خواهم هفت دولت زیر سایه بیرق امیر المومنین علی (ع) باشند و شما از من می خواهید زیر بیرق روس بروم! هرگز چنین کاری نخواهد شد».

وی ادامه داد: چنانچه تارخ گواه بود، سردار ملی در سخت ترین روزهای انقلاب مشروطیت، یک تنه بر دل دشمن زد و فقط با 17 نفر از خانه اش در محله امیرخیز تبریز (تنها خانه‌ تسلیم نشده ‌ایران) یا علی گویان به کوچه ها تاخت و هنوز ساعاتی از این خیزش و حمله برق آسای او و یارانش نگذشته بود که تبریز، نسیم خوش آزادی را استشمام کرد و پرچم ایران بر فراز بامها افراشته شد و هر جا که پرچمهای سفید تسلیم یا بیرقهای حمایتی روس و انگلیس نصب شده بودند، بر خاک افتادند.

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه ستارخان و باقرخان به دنبال اسقلال و قطع وابستگی ایران از دست اجانب روس و انگلیس بوده و هرگز به فکر جدایی طلبی و هرگونه افکار مذبوحانه دیگری نبودند تا دستاویز تعدادی انگشت شمار باشند ادامه داد: بایستی تلاش کنیم ستارخان و باقرخان را چنانچه بودند به مردم معرفی کنیم و از هرگونه افراط و تفریط در این زمینه اجتناب نکنیم.