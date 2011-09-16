به گزارش خبرنگار مهر در قم، پیکارهای کشتی فرنگی انتخابی نوجوانان استان قم به منظور شناخت برترین‌ها برای اعزام به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان کشور در 10 وزن به انجام رسید و قبل از ظهر جمعه با معرفی افراد بر‌تر اوزان مختلف پایان یافت.



کشتی‌گیران فرنگی‌کار شرکت کننده در پیکارهای انتخابی استان قم در رده سنی نوجوانان در اوزان 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 100 کیلوگرم بر روی دو تشک در سالن کشتی مرحوم سلطان‌نژاد مجموعه ورزشی تختی شهر مقدس قم به میدان رفتند و برترین‌ها مشخص شدند.



در این مسابقات 39 فرنگی کار در چهار دوره با یکدیگر کشتی گرفتند که در نهایت تیم کشتی فرنگی خانه کشتی قم بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم‌های کشتی باشگاه شهید حیدریان قم و باشگاه پوریای ولی به ترتیب در رده‌های دوم و سوم ایستادند.



در پایان این مسابقات در وزن 42 کیلوگرم علی شاه قلعه بعد از شکست حریفان خود تا رسیدن به فینال، در دیدار نهایی نیز برابر رقیب خود با قاطعیت به برتری رسید و موفق به کسب عنوان قهرمانی شد تا بدین ترتیب نفرات بر‌تر این وزن مشخص شوند.



در وزن 46 کیلوگرم دیدار نهایی برای مشخص شدن کشتی‌گیر قهرمان در شرایطی برگزار شد که در پایان این مسابقه حسین ابراهیمی با شکست حریف خود موفق به کسب عنوان قهرمانی و سکوی نخست این رقابت‌های انتخابی شد.



در وزن 50 کیلوگرم مسابقه پایانی برای تعیین کشتی گیر بر‌تر در حالی برگزار شد که این کشتی با برتری مهدی نجاتی برابر حریف خود و قهرمانی وی به پایان رسید.



در وزن 54 کیلوگرم جدال نهایی برای کسب مقام قهرمانی به سود مهدی مرادحاصلی به پایان رسید و وی قهرمان این وزن مسابقات انتخابی کشتی رده سنی نوجوانان قم شد.



در وزن 58 کیلوگرم در مسابقه نهایی محسن رضایی از چهره‌های آینده دار کشتی قم در رشته فرنگی با کسب برتری برابر حریف خود موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.



در وزن 63 کیلوگرم ابوالفضل آقاپور با کسب برتری برابر تمام حریفان خود بر سکوی قهرمانی ایستاد و موفق به کسب عنوان نخست شد.



در وزن 69 کیلوگرم مهدی ابراهیمی برنده مسابقه نهایی پیکارهای انتخابی کشتی فرنگی نوجوانان قم برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی کشور بود و بدین ترتیب قهرمان شد.



در وزن 76 کیلوگرم میثم مقدمی در راه کسب مقام قهرمانی برابر رقیب خود به برتری رسید و در جایگاه نخست این وزن مسابقات انتخابی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان قم ایستاد.



در وزن 85 کیلوگرم رقابت های انتخابی کشتی رنگیرده سنی نوجوانان استان قم نیز علی فتاحی‌منش با عبور از سد حریفان خود در جایگاه نخست ایستاد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.



و سر انجام درآخرین وزن پیکارهای انتخابی کشتی نوجوانان قم در وزن ۱۰۰ کیلوگرم عیرضا سعیدی نوار موفق به کسب عنوان قهرمانی شد تا بدین ترتیب مسابقات انتخابی این رشته در قم با معرفی نفرات بر‌تر به کار خود پایان دهد.