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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

در آخرین نظرسنجی تلویزیون/

مجموعه‌های تاریخی مذهبی در صدر مطالبات مردم قرار گرفت

مجموعه‌های تاریخی مذهبی در صدر مطالبات مردم قرار گرفت

سیما فیلم اعلام کرد سریال‌های تاریخی ـ مذهبی همچنان در صدر مطلبات مردم در تولید آثار الف ویژه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نظرسنجی منتشر شده از سوی سایت سیما فیلم، مبنی بر اینکه آثار الف ویژه و یا فاخر بهتر است با رویکردهای جدید تولید شوند و یا همان سبک و سیاق گذشته در ساخت این مجموعه‌ها لحاظ شود، 40 درصد از مخاطبان همچنان کارهای تاریخی مذهبی را به عنوان اولویت نخست خود برگزیدند.

مجموعه‌های شخصیت محور با 33 درصد و تاریخ معاصر و سیاسی به طور مشترک با 13 درصد آراء در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
 
مجموعه " مختارنامه" آخرین اثر از مجموعه کارهای الف ویژه سازمان صدا وسیما و از محصولات مرکز سیمافیلم است که به تازگی پخش آن به پایان رسیده است.
 
همچنین دو مجموعه "کلاه پهلوی" و " سرزمین کهن" نیز با این درجه کیفی در تلویزیون در حال تولید است که مضمون هر دو مجموعه برشی از تاریخ معاصر ایران است.
کد مطلب 1409081

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