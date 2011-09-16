به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نظرسنجی منتشر شده از سوی سایت سیما فیلم، مبنی بر اینکه آثار الف ویژه و یا فاخر بهتر است با رویکردهای جدید تولید شوند و یا همان سبک و سیاق گذشته در ساخت این مجموعه‌ها لحاظ شود، 40 درصد از مخاطبان همچنان کارهای تاریخی مذهبی را به عنوان اولویت نخست خود برگزیدند.

مجموعه‌های شخصیت محور با 33 درصد و تاریخ معاصر و سیاسی به طور مشترک با 13 درصد آراء در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

مجموعه " مختارنامه" آخرین اثر از مجموعه کارهای الف ویژه سازمان صدا وسیما و از محصولات مرکز سیمافیلم است که به تازگی پخش آن به پایان رسیده است.

همچنین دو مجموعه "کلاه پهلوی" و " سرزمین کهن" نیز با این درجه کیفی در تلویزیون در حال تولید است که مضمون هر دو مجموعه برشی از تاریخ معاصر ایران است.