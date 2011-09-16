استفاده از اسپری تنفسی انسولین برای مبارزه با آلزایمر

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیهای محققان مدرسه پزشکی دانشگاه واشنگتن در سیاتل نشان می دهد که انسولین نقش مهمی در یک سری از عملکردهای دستگاه عصبی مرکزی ایفا می کند به طوریکه استفاده از اسپری تنفسی این ماده می تواند روند توسعه آلزایمر را در بیماران مبتلا به این بیماری آهسته کند.

این محققان با ارزیابی اثرات درمان انسولینی از راه بینی بر روی بیماران بزرگسال متاثر از سطح پایین شناختی از نوع زوال عقل و یا آلزایمر به این نتایج دست یافتند.

در این آزمایش، بیماران به سه گروه تقسیم شدند. 36 بیمار 20 واحد بین المللی انسولین در روز، 38 بیمار 40 واحد و 30 بیمار داروی بی اثر (پلاسیبو) دریافت کردند. این درمانها به مدت 4 ماه و همگی از طریق اسپری بینی انجام شد.

پس از درمان انسولینی، از بیماران خواسته شد داستانی را که کمی قبل برای آنها تعریف شده بود دوباره روایت کنند و همزمان نرخ زوال عقل آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

براساس گزارش MedPage Today، نتایج این ارزیابیها نشان داد که در مقایسه با گروه پلاسیبو، بیمارانی که 20 واحد انسولین در روز دریافت می کردند داستان را به بهترین وجه بازگو کردند درحالی که هیچ بهبودی در بیمارانی که 40 واحد انسولین دریافت کرده بودند مشاهده نشد.

باوجود این، هر دو دوز انسولین توانایی نگداشتن عملکرد شناختی عمومی را در بیماران جوانتر نشان دادند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "نتایج ما نشان داد که تجویز انسولین از راه بینی می تواند شرایط بیماران را تثبیت و یا بهتر کند."