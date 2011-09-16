به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدجواد علوی بروجردی پیش از ظهر جمعه در دیدار عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف حکومت شیعی در عراق اظهار داشت: بعد از جریان بهار عربی دشمنان علیه حکومت شیعی در عراق حاشیه‌سازی کردند و حتی فراخوان دادند که کشته و مجروح داشته باشد اما این هوچی گری فایده‌ای نداشت و آنها موفق نشدند.



وی گفت: عراق ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد که زمین‌های مسطح، نفت و گاز، کشاورزی، راه دریایی و... از جمله آنهاست و باید از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.



استاد حوزه علمیه به جایگاه اقلیت در عراق اشاره کرد و خطاب به عمار حکیم تاکید کرد: راهی که شما با اهل سنت انتخاب کردید راهی است که باید باشد و اقتضای عقل و انسانیت هم همین است.



باید در برابر توطئه‌ها صبور بود



آیت‌الله علوی بروجردی ادامه داد: اگر کسی در جایی بمب گذاشته است این شخص از سوی دشمنان تقویت می‌شود و باید در برابر توطئه‌های دشمنان صبور بود.



وی افزود: اقلیت در طول تاریخ در عراق حاکمیت داشته است اما نسل جدید بهتر از قبلی‌ها خواهند بود از این رو حرکت فرهنگی را می‌پذیرند و این مسئله در دیگر مناطق عربی هم جا می‌افتد.



وی با بیان اینکه عراق آینده خوبی دارد، تصریح کرد: باید تلاش شود که خدای ناکرده بروز اختلافات دموکراسی را از بین نبرد.



استاد حوزه علمیه وجود اکثریت شیعه را یکی از امتیازات عراق برشمرد و گفت: حساسیت برای کسانی که در دنیای عرب موثر هستند خیلی زیاد است.



وی تصریح کرد: در حال حاضر مصر از گردونه کشورهای عربی خارج شده و غیر از اینکه در این کشور تحول ایجاد شده، موجب تحول در دیگر کشورها هم شده است.



پایگاه‌های نظامی برای کشورهای عربی مشکل‌ساز شده است



آیت‌الله علوی بروجردی به ایجاد پایگاه‌های نظامی توسط آمریکا در برخی کشورهای عربی اشاره کرد و افزود: امروز همین پایگاه‌های نظامی برای کشورهایی که اجازه ایجاد آن را داده‌اند مشکل‌ساز شده است.



وی با بیان اینکه باید در کشورهای منطقه فرهنگ دموکراسی و آزادی ایجاد شود، تاکید کرد: این رویکرد در عراق به طول انجامید ولی ایجاد می‌شود.



استاد حوزه علمیه تصریح کرد: دشمنان نقاط ضعف کشورهای اسلامی را رصد می‌کنند و از همین ضعف‌ها علیه آنها استفاده می‌کنند و حتی رسانه‌های جمعی نظام سلطه نقاط منفی را علنی می‌کنند.