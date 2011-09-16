به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نقیایی با بیان این مطلب گفت: جوانهها از مواد غذایی هستند که در گروه سبزیجات محسوب میشوند، جوانه گندم سرشار از ویتامینها و املاح معدنی است و ارزش غذایی بالایی دارد. تغییرات شیمیایی که در هنگام جوانه زدن رخ میدهد باعث میشود املاح و ویتامینها و پروتئین در آن افزایش یابد.
وی با اشاره به این که پودر جوانه گندم غنی از ویتامین E و B است، ابراز کرد: ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسید در پیشگیری از اکسیده شدن کلسترول مفید بوده و باعث کاهش بیماریهای قلبی عروقی میشود. همچنین جوانهها دارای فیبر و سلنیوم و فینریوم هستند که در پیشگیری از ابتلا به انواع سرطان به خصوص سرطان روده موثر شناخته شدهاند و برای رفع یبوست مفید است.
این کارشناس در ادامه یادآور شد: جوانه گندم در درمان ریزش مو و ناراحتیهای پوستی و شادابی پوست موثر است که میتوان آن را به عنوان ماسک جوانه گندم استفاده کرد و از سوی دیگر در زنان باردار و شیرده که نیاز غذایی بالایی دارند حتما جوانه گندم باید در برنامه غذایشان گنجانده شود.
وی افزود: روغنی که در دانه گندم وجود دارد در حین جوانه زدن به صورت اسید چرب در آمده که قابل هضم است.
نقیایی همچنین به وجود ویتامین B به خصوص1 B در جوانه که برای تعادل سیستم عصبی ضروری است؛ اشاره و خاطر نشان کرد: این ماده غذایی برای رفع بیخوابی، خستگی و اختلالات عصبی افرادی که از این موضوع رنج میبرند، مفید است.
وی توصیه کرد: در مورد کودکانی که دچار سوءتغذیه هستند، این ماده غذایی باید به صورت سوپ یا همراه سالاد در برنامه غذایی اشان گنجانده شود.
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