تبریزیها روزانه 1200 تن زباله تولید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربانیان در گفتگو با خبرنگاران افزود: اخیرا در برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها از قول مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری مطلبی درج شده بود با این مضمون که تبریزی‌ها روزانه 1800 تن زباله تولید می‌کنند که باید اعلام کنم این آمار غیرواقعی است و به نظر می‌رسد منظور ایشان کل استان بوده باشد.

قربانیان در عین حال مدیریت هدفمند جمع‌آوری، دفع، دفن و بازیافت زباله و نیز بهداشت محیطی را اصلی‌ترین مسئوولیت این معاونت اعلام و تصریح کرد: تولید میانگین روزانه 1200 تن زباله در سطح شهر تبریز و لزوم مدیریت، جمع آوری، دفن و حتی بازیافت به موقع این حجم از مواد زاید شهری اصلی ترین چالش و دغدغه هر روزه شهرداری به ویژه معاونت خدمات شهری این مجموعه بشمار می رود.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز با مثبت ارزیابی کردن عملکرد خدمات‌شهری مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری ، پاکیزگی و تنظیف معابر ، محلات و خیابان‌‌های سطح شهر تبریز را در بین دیگر شهرهای کشور نمونه دانست.

وی از تأکید شهردار تبریز و نیز معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری به مناطق و سازمان‌های تابعه برای تنظیف، پاکسازی، جمع‌آوری به موقع و نظارت مداوم بر روند اجرایی این امور خبر داد و افزود: عملیات تنظیف و پاکسازی معابر سطح شهر و نیز جمع‌آوری و دفع زباله به طور 24 ساعته و در شیف‌های متعدد کاری در دستور کار معاونت خدمات شهری شهرداری تبریز قرار دارد و پرسنل خدوم این حوزه به طور شبانه‌روزی در راستای تنظیف و پاکسازی شهر و تمیز نگه‌داشتن معابر و خیابان‌ها تلاش می‌کنند.

زباله گاه مرکزی تبریز

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تبریز به عنوان شهری نمونه در حوزه خدمات‌شهری به ویژه تمیزی و پاکی در بین کلان‌شهرهای کشور یاد و عنوان کرد: شهرداری و شهر تبریز طی سال‌های گذشته و در سایه اجرای طرح‌های متعدد در حوزه خدمات‌شهری و در کنار آن تغییر رویکردها و برنامه‌های خدماتی ، در رأس دیگر شهرهای کشور به لحاظ اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها تحول محور بوده و موفق شده است با کسب رتبه‌های برتر کشوری در این حوزه، افتخاری دیگر برای شهروندان تبریزی کسب کند.

معاون خدمات‌شهری و اجرایی شهرداری تبریز در ادامه کسب عنوان تمیزترین شهر کشور، سالم‌ترین شهر ایران از سوی سازمان بهداشت جهانی و نیز شهرداری برتر در مدیریت پسماندهای شهری طی سال‌های اخیر را نمونه بارز موفقیت‌های شهرداری تبریز در این حوزه برشمرد و افزود: این موفقیت‌ها به قدری چشمگیر بوده که موجبات تقدیر و قدردانی مسوولان کشوری و استانی در پی داشته است.

وی در خاتمه با تأکید بر عزم جدی مدیران و پرسنل حوزه خدمات‌شهری و اجرایی شهرداری تبریز بر ارایه خدمات بهینه، مناسب و به موقع به مردم از شهروندان تبریزی خواست این مجموعه را در ارایه خدمات مطلوب و برتر همانند گذشته یاری کنند.