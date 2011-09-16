به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پرویز، با بیان این که در تقویم رسمی کشور تنها 2 روز 27 شهریور و روز قلم در تیرماه، مرتبط با حوزه شعر و ادبیات است، گفت: از همان آغاز نامگذاری روز بزرگداشت استاد شهریار با این عنوان، سوالات و مجادلاتی در این باره درگرفت که چرا نباید روز بزرگداشت شاعران بزرگتر از شهریار برای این عنوان انتخاب شود و این مجادلات همچنان ادامه داشته و باعث شده که اصل موضوع کمرنگ جلوه کند و برنامه‌های این روز در خور مقام شعر و ادب فارسی برگزار نشود.

معاون سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در زمان خدمت من در وزارتخانه که حوزه شعر هنوز زیر مجموعه معاونت فرهنگی بود، تلاش کردیم تا برنامه‌های مربوط به شعر و ادبیات در تقارن با این روز انجام شود تا هم در اعتلای شعر و ادبیات گامی برداشته باشیم و هم در تثبیت و معرفی بهتر این روز اقدامی شده باشد.

پرویز گفت: پس از پایان خدمت ما به توصیه رئیس جمهور، حوزه شعر از معاونت فرهنگی جدا و تعریفی تازه در قالب قائم مقام شعر در نظر گرفته شد که اکنون حدود دو سال از فعالیت آن می‌گذرد. هدف رئیس جمهور از اختصاص عنوان قائم مقام شعر اهتمام بیشتر به شعر و شاعران بود که متاسفانه آثار این اهتمام هنوز چندان به چشم نمی‌آید.

وی با تاکید بر این که در حوزه شعر کار جدی انجام نمی‌گیرد، گفت: من معتقدم اگر در تقویم کشورمان روزی را با عنوانی نامگذاری می کنند باید آن روز را جدی بگیریم و آن را به عنوان فرصتی بدانیم برای پرداختن به مسائل و جایگاه آن موضوع.

پرویز ادامه داد: متاسفانه روز شعر و ادب و همچنین روز قلم در کشور ما کمرنگ برگزار می‌شود و به سادگی از کنار آنها می‌گذریم در حالی که روزی بزرگتر از روز شعر و ادب نداریم.

معاون سابق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اهمیت و جایگاه استاد شهریار در شعر فارسی و آذری گفت: شهریار جزو شاعران بزرگ ماست و مجموعه حیدربابای او مجموعه فاخر و ارزشمندی ست که هم به لحاظ مضمون و هم به لحاظ تکنیک سرایش، بی‌نظیر است.

وی همچنین یادآور شد این‌که «چرا روز بزرگداشت شهریار به عنوان روز شعر ادب فارسی نامگذاری شده» مساله‌ای فرعی است و اصل اهمیت دادن به این روز است؛ چراکه حتی اگر روز بزرگداشت فردوسی را هم انتخاب می‌کردیم باز هم چون و چراها و اما و اگرهایی به وجود می‌آمد.