به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دفتر تحکیم وحدت استان فارس در خصوص تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در مصر بیانیه ای صادر کردند که متن کامل آن به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

در آن زمان که سردمداران اسرائیل غاصب و حامیان غربی - آمریکایی‌شان به زعم باطل خود خیالشان راحت بود که دولت نامبارک مصر با حمایت‌های خفت بار از صهیونیسم الگویی تأثیرگذار در منطقه برای شکل‌گیری جبهه سازش تثبیت کرده است گمان نمی‌کردند که ملت غیور و مسلمان مصر احیاگر نسل پیشین خود برای خط مقدم بودن مبارزه با اسرائیل جعلی و نشانگر بودن عدم وجود پایگاه اجتماعی و مردمی پیمان ننگین کمپ دیوید خواهد شد.



چه بسا حکمت الهی چنین تقدیر نمود که بغض فرو خورده ملت مصر تبدیل به فریاد مقدس "مرگ بر اسراییل" شود، هرچند که در ماه‌های اخیر دیپلمات‌های اسرائیل حتی جرأت حضور در به اصطلاح سفارتخانه خود را نداشتند و خود از هویت استکبارستیز و ضد صهیونیستی انقلابیون مصری بیشتر و بهتر از هر کسی مطلع بودند.



اما اقدام گستاخانه اسرائیل جنایتکار در مورد کشتن چند سرباز مصری کافی بود تا همان تعامل حداقلی دولت نظامی مصر با صهیونیست‌ها غیر قابل تحمل شده و ملت مصر را به سمتی سوق بدهد که حرکتی ماندگار، تاریخی و البته آغازگر جبهه مقابله مستقیم با این غده چرکین و روبه اضمحلال را رقم بزند که همان تسخیر سفارتخانه نامشروع و غیر قانونی اسرائیل بود که جدای از هویدا کردن مطالبه و ماهیت واقعی انقلاب ملت مصر در واقع رسوایی منحصر به فرد رسانه‌های صهیونیستی و غربی - آمریکایی را در برداشت.



از آنجایی که در این مدت این رسانه‌ها تمام ترفندها و ظرفیت‌های خود را در جهت کتمان هویت اسلامی، ضد استکباری و ضد صهیونیستی بودن تحولات اخیر در منطقه به کار گرفته بودند و از هیچ کوششی برای منحرف یا حداقل منفعل کردن موج بیداری اسلامی دریغ ننموده‌اند و با یک ژست مضحک این تصویر را بوجود آوردند که سیاست‌بازان آمریکایی و غربی تحولات منطقه را مدیریت می‌کنند اما چقدر زود مشتان گره خورده و متحد ملت مصر دیوارهای ساختمانی را که سال‌ها با نام ننگین اسرائیل و متعلقاتش آلوده بود، پاک کردند.



در پایان خطاب انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دفتر تحکیم وحدت فارس به دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران این است که نقش تاریخی و حیاتی خود را به خوبی تشخیص دهند، چرا که هر گونه قصور و بی‌انگیزگی در روشنگری و رایزنی‌های دیپلماتیک برای انتقال واقعی مفاهیم و پیام بیداری اسلامی و ضد صهیونیستی منطقه قطعاً از سوی دانشجویان و ملت نا‌بخشودنی خواهد بود.



اکنون که غرب و آمریکا تمام هم و غم خود را برای صیانت از موجودیت بیش از گذشته ضعیف و نحیف رژیم تقلبی اسرائیل به کار گرفته است، بدیهی ست نقش جمهوری اسلامی ایران که در واقع منشاء این تحولات می‌باشد، در راستای تنویر افکار عمومی جهانیان با عبور از سانسور‌های خبری و تقویت روحیه عموم ملت اسلامی در دنیا بیش از پیش خطیر و مهم خواهد بود.



والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دفتر تحکیم وحدت فارس