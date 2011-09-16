نخستین اطلس گردشگری کشور در اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور پیش از ظهر جمعه در حاشیه رونمایی از این اطلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اطلس شامل کد اطلاعات گردشگری، صنایع دستی و توانمندیهای استان اردبیل است.

روح الله احمدزاده اضافه کرد: اطلس گردشگری اردبیل به همت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انجام شده و قرار است در 31 استان دیگر نیز این کار انجام شود.

وی با اشاره به قابلیتهای گردشگری و توریستی استان اردبیل افزود: اردبیل در جذب گردشگران خارجی در مقایسه با سال قبل 300 درصد افزایش رشد داشته و تاکنون نیز هشت میلیون و 300 هزار گردشگر داخلی از مناطق طبیعی و تاریخی استان بازدید کرده اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه برای توسعه‌ زیرساختهای گردشگری استان اردبیل بیش از پنج هزار میلیارد ریال در قالب 37 پروژه سرمایه گذاری شده است، اضافه کرد: هتل سازی، کمپینگ، مجتمعهای رفاهی و تفریحی از جمله این پروژه هاست.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه برای توسعه‌ زیرساختهای گردشگری استان اردبیل بیش از پنج هزار میلیارد ریال در قالب 37 پروژه سرمایه گذاری شده است، اضافه کرد: هتل سازی، کمپینگ، مجتمعهای رفاهی و تفریحی از جمله این پروژه هاست.

ثبت 30 هزار اثر میراث فرهنگی در کشور

وی همچنین با اشاره به ثبت 11 هزار اثر ملی تا سال 84 ابراز داشت: این میزان با برنامه ریزی و هدفگذاری دقیق، شناسایی، ثبت و ایجاد یک مجموعه منظم و جامع از فهرست آثار فرهنگی ملی ملموس هم اکنون به 30 هزار اثر افزایش یافته و 450 اثر ملی نیز در حوزه میراث معنوی به ثبت رسیده است.

احمدزاده عزم دولت را در شناسایی، ثبت و ضبط آثار ملی ملموس و غیرملموس جدی دانست و تصریح کرد: در حوزه میراث غیرمنقول و غیرملموس نیز بالغ بر 440 اثر در دوره خدمت دولت نهم و دهم در فهرست آثار ملی ثبت شده که نشانه اهتمام دولت به ایجاد یک فهرست جامع از این آثار است.

وی حفظ ، نگهداری و احیای مواریث فرهنگی و ملی کشور را یک وظیفه عمومی برای همه افراد و به خصوص سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور عنوان کرد و اظهار داشت: برنامه ما بر این است که این روند ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی افزود: در استان اردبیل هم بالغ بر هزار اثر به ثبت ملی رسیده و این استان جزو 10 استان برتر کشور در زمینه ثبت آثار فرهنگی محسوب می شود، البته در حوزه میراث معنوی نیز شش اثر در این استان در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

وی ثبت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در فهرست آثار فرهنگی جهانی یونسکو را افتخاری برای این استان عنوان کرد و متذکر شد: پس از ثبت جهانی این اثر کم نظیر ، توسعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در دستور کار قرار گرفته و معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور پیگیر حریم فرهنگی و تاریخی این اثر است

گفتنی است با حضور احمدزاده 42 غرفه دائمی صنایع دستی در جنب بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان در زمینی به مساحت هزار و 200 مترمربع مورد بهره برداری قرار گرفت.