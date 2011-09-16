به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب نجفی در جلسه شورای مسکن استان، اظهارداشت: از این پس باید پروژه‌های مسکن مهر در سه شیفت فعال باشند تا با سرعت بیشتری احداث شوند.

نجفی، ادامه داد: تیم‌های نامحسوسی از مسئولان و کارشناسان مسکن مهر استان به‌طور نامحسوس از پروژه‌ها بازدید می‌کنند.

سرپرست دفتر فنی استانداری کرمانشاه با تاکید بر اجرای کامل قوانین و آئین‌نامه‌های ساخت و ساز در احداث پروژه‌های مسکن مهر، تصریح کرد: با مسئولان پروژه‌هایی که کیفیت فنی در آنان رعایت نمی‌شود، برخورد جدی خواهد شد.

نجفی در ادامه با انتقاد شدید از وضعیت پروژه 374 واحدی مشاغل آزاد صحنه که 44 درصد از برنامه زمان‌بندی خود عقب است، پیمانکار این پروژه را برای دومین هفته متوالی به عنوان ضعیف‌ترین پیمانکار استان معرفی و به نامبرده با مسئولیت فرماندار این شهرستان دو هفته مهلت داد تا نسبت به بهبود وضعیت پروژه خود اقدام کند، درغیر این صورت پروژه به طور قطعی از وی پس گرفته خواهد شد.

در ادامه جلسه شورای مسکن استان وضعیت پروژه‌های مسکن مهر شهرستان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها پروژه چهار هزارواحدی دولت مهر بود که تاکنون 72 درصد از متقاضیان این پروژه که 68 درصد نیز پیشرفت فیزیکی دارد، سهم آورده خود را پرداخت کرده‌اند.

پروژه‌های یک هزار و 739 واحدی مهرشهر یک و 815 واحدی مهرشهر دو دیگر پروژه‌هایی بودند که به ترتیب 62 و 44 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و 50 و 44 درصد متقاضیان این دو پروژه سهم آورده خود را پرداخت کرده اند.

پروژه دوهزار و 16 واحدی ستارگان ماندگار با 23 درصد پیشرفت فیزیکی و 60 درصد سهم آورده، یک هزار و 240 واحدی سجادیه با 64 درصد پیشرفت فیزیکی و 60 درصد سهم آورده و یک هزار و 24 واحدی ایثار فاز یک با 81 درصد پیشرفت فیزیکی و 68 درصد سهم آورده از دیگر پروژه‌هایی بودند که آخرین وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفت.