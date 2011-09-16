حفاظت جنگل های شمال نیازمند راهبردهای مدیریتی است

رحمت الله رحمانی در گفتگو با مهر افزود: مناطق جنگلی شمال کشوربا توجه به محدودیت ها و همین طور مناطق با شرایط بکر و دست نخورده نیاز به حفاظت و بهره برداری با رویکرد کارشناسی دارد.

وی اظهارداشت: جنگل در گیلان و خطه سرسبز شمال جایگاه اساسی دارد از این رو مدیریت بر جنگل و حفاظت از این انفال الهی از دیدگاه کارشناسی از سوی متولیان امر و جنگل نشینان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: در شمال ایران جنگل های منحصر به فردی وجود دارد که علاوه بر کاربرد تولید مواد اولیه از قابلیت گردشگری زیادی برخوردارهستند.

وی افزود: ایران جزو کشورهای با درصد سرانه جنگل کم است از اینرو باید تمهیدات مدیریتی خاصی برای جنگل ها اعمال شود.

رحمانی شعار سازمان جنگلهای، مراتع و آبخیزداری کشور را حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار دانست و گفت: رویکرد نخست در این سازمان حفاظت از جنگل هاست و در نهایت بهره برداری و توسعه است.

وی به مقوله توسعه جنگل ها اشاره کرد و اظهارداشت: این سازمان زمانی به طریق تشکیلات دولتی با بهره گیری از شرکت های دولتی، خصوصی و در یک برهه شرکت های تعاونی که اکنون فعال هستند، جنگل های را در قالب طرح های جنگلداری مدیریت می کند.

مدیرکل منابع طبیعی یادآورشد: طرح های جنگلداری کتابچه های هستند که برای یک بازه زمانی 10 ساله در جنگل ها تهیه و اجرا می شوند.