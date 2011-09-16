عباس علی استواری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات لیگ برتر ساحلی کبدی در مجموعه ورزشی تختی تهران برگزار می شود، اظهار داشت: این رقابت های لیگ برتر کبدی ساحلی کشور است که به میزبانی هیئت کبدی استان تهران در این مجموعه به انجام می رسد.
وی در ادامه با اشاره به حریفان کبدی کاران قمی در لیگ برتر کبدی ساحلی افزود: تیم کبدی ساحلی مردان قم امسال در مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور با توان بالا اتکاء به تان بالای جوانان قمی برای کسب موفقیت به مصاف حریفان میرود.
رئیس هیئت کبدی استان قم یاد آور شد: هیئت کبدی استان قم امسال نگاه ویژهای به حضور پر قدرت تیمهای کبدی مردان و بانوان قم در مسابقات لیگهای کبدی باشگاههای کشور دارد و به همین خاطر توجه خاصی به این موضوع داریم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تیمهای کبدی مردان و بانوان قم در بالاترین سطح رقابتهای لیگ کبدی باشگاههای کشور یعنی لیگ برتر حضور دارند و با تمام توان امسال نیز در مصاف با حریفان لیگ برتری به میدان می روند.
استواری عنوان داشت: علاوه بر اینکه تیم کبدی مردان قم در مسابقات لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاههای کشور، که برای نخستین بار برگزار میشود شرکت کرده است، امسال تیم کبدی مردان قم در مسابقات لیگ برتر کبدی سالنی باشگاههای کشور نیز حضور خواهد یافت.
وی ابراز داشت: با تصمیم و برنامه ریزی صورت گرفته توسط فدراسیون کبدی کشورمان، نخستین دوره رقابتهای لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاههای کشور با حضور تیم های شرکت کننده در مرحله مقدماتی در دو گروه برگزار می شود.
رئیس هیئت کبدی استان قم با بیان اینکه تیمهای حاضر در لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاههای کشور در دو گروه شش تیمی به صورت دورهای با یکدیگر به رقابت میپردازند، یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کبدی، مسابقات دور رفت مرحله مقدماتی در گروه نخست به میزبانی قائمشهر برگزار میشود.
وی با بیان اینکه میزبان رقابتهای گروه دوم شهر تهران است، گفت: این مرحله از مسابقات لیگ ساحلی که دیدارهای دور رفت محسوب میشود، به مدت سه روز برگزار خواهد شد و تیم قم با تمام توان آماده جدال با حریفان شده است.
استواری عنوان کرد: همچنین بر اساس این قرعه کشی شهرهای اصفهان و قشم نیز میزبان دور برگشت این مرحله از رقابتها که نوزدهم مهر ماه برگزار میشود، خواهند بود، ضمن اینکه مطابق برنامه کمیته مسابقات فدراسیون کبدی، سه تیم برتر هر گروه پس از انجام مرحله مقدماتی جواز حضور در مرحله نهایی را به دست خواهند آورد.
وی بیان داشت: در گروه نخست رقابتهای لیگ برتر کبدی ساحلی باشگاههای کشور تیمهای کبدی مردان شهدای جزینک سیستان و بلوچستان، رودهن، تالش، هرمزگان، قائم شهر و لرستان برای صعود با یکدیگر به رقابت میپردازند.
رئیس هیئت کبدی استان قم افزود: این در حالی است که در گروه دوم که تیم کبدی پست بانک قم حضور دارد، نماینده کبدی قم با تیمهای کبدی ساحلی تختی تهران، هیئت کبدی سیستان و بلوچستان، دولت آباد اصفهان، یزد و شهرداری سرخنکلاته برای صعود مسابقه میدهد.
در نخستین تجربه/
کبدی کاران قمی برای قهرمانی در مسابقات ساحلی کشور تلاش میکنند
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کبدی استان قم از آغاز تلاش کبدی کاران قمی برای کسب مقام قهرمانی در نخستین تجربه حضور در مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی کشور خبر داد.
عباس علی استواری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات لیگ برتر ساحلی کبدی در مجموعه ورزشی تختی تهران برگزار می شود، اظهار داشت: این رقابت های لیگ برتر کبدی ساحلی کشور است که به میزبانی هیئت کبدی استان تهران در این مجموعه به انجام می رسد.
نظر شما