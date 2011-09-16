حمله سخنگوی قذافی به فرانسه و انگلیس/ اردوغان وارد طرابلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "موسی ابراهیم" سخنگوی فراری "معمر قذافی" گفت: حضور"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه و "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در طرابلس به منظور تقسیم غنایم است.

وی افزود: آنها خیلی سریع به طمع گرفتن غنایم برآمده اند و توافقاتی سری با جاسوسان و خائنین برای سلطه بر نفت لیبی به امضا رساندند. فرانسه و انگلیس دم از بازسازی می زنند درحالی که خود لیبی را نابود کرده اند و اینک با پول مردم لیبی می خواهند آن را بسازند.

ابراهیم تصریح کرد: فرانسه می کوشد که موقعیت جاسوسان خود را قوی کند و انگلیس هم تلاش می کند که یاران خود را از میان خائنان جذب کند تا به صف قطر و آمریکا وارد نشوند.

وی افزود: این دیدار با ترس فراوان در میان تدابیر شدید امنیتی انجام شد، زیرا آنها از قدرت مبارزان موجود در طرابلس هراس دارند اما نبرد پایان نیافته و قذافی پیروز نهایی است.

ابراهیم گفت: ما هزاران جنگنجو و مقادیر زیادی سلاح، پول و مشروعیت داریم و هزاران جان بر کف داریم که می توانند نتیجه نبرد را به نفع ما رقم بزنند.

خبر دیگر از لیبی اینکه انقلابیون لیبی توانستند فرودگاه سرت را تحت کنترل خود درآورند این در حالی است که آنها از مسیر جاده ساحلی و نهر العظیم به درگیری شدید با گردانهای قذافی پرداخته اند.

همچنین منابع خبری گزارش دادند که "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه وارد طرابلس شده است.

از سوی دیگر "محمد جویده" یکی از انقلابیون لیبی گفت: دستوراتی از فرماندهان به ما درباره پیشروی به سوی بنی ولید صادر شده است.