به گزارش خبرنگار مهر، عوض حیدرپور در جمع خبرنگاران افزود: یکی از مسائلی که در حال حاضر در تمامی محافل جامعه مطرح است، بحث اختلاس بزرگ صورت گرفته دربانک صادرات است که با همت مسئولان ابعاد گسترده‌ای از آن روشن شده است.

وی ادامه داد: در جریان این اختلاس، مدیر فولاد خوزستان بر اساس یک فرآیندی که از طریق دفتر ریاست جمهوری واگذار شده است، اقدام به دریافت مبالغ بالایی تحت عنوان سند اعتباری از طریق یکی از بانک‌ها کرده است.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری موضوع این اختلاس در طول شش ماه گذشته افزود: از زمانی که این جریان از بررسی این موضوع مطلع شد به طور ضربتی اقدام به جعل بیش از 2هزار میلیارد تومان اعتبار اسنادی کرده و از طریق بانک صادرات شعبه کارخانه فولاد خوزستان اقدام به نقد این اسناد کرده است.

وی با اشاره به دستگیری عناصر اصلی این جریان در اوایل مرداد ماه سال جاری تصریح کرد: به محض احراز شخصیت عناصر اصلی جریان، متهمان در روز سوم مرداد سال جاری دستگیر می‌شوند و فرآیند بررسی وارد مرحله جدیدی می‌شود.

خواسته صریح مردم از رییس جمهور، برخورد با سران جریان انحرافی است

حیدرپور با اشاره به ردپای جریان انحرافی در این اختلاس گفت: این جریان برای اجرای برنامه‌های خود در آینده به دنبال منابع مالی بزرگ است و بی‌شک برای نیل به اهداف خود به این راهکارها متوسل شده‌اند.

وی با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست جدی از سوی رئیس جمهور در قبال این قضیه تصریح کرد: این پرونده بزرگ با تلاش و پیگیری مجدانه مسئولان وارد این مرحله شده و برخورد شایسته با سران این جریان خواسته صریح مردم از شخص رئیس جمهور است.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی از وجود مدارک و اسناد متعدد در زمینه فعالیت‌های این گروه خبر داد و اظهار داشت: در صورت کم‌کاری رئیس جمهور در قبال این پرونده قوه قضاییه و سایر نهادهای مسئول به صورت جدی وارد مرحله نهایی این پرونده می‌شوند.