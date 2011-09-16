حفظ امنیت و استقلال کشور نیازمند توجه ویژه به تربیت دینی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا حسنی در خطبه های نماز جمعه این هفته ارومیه افزود: متاسفانه ناهنجاریهای فکری و اخلاقی و بروز برخی بزهکاریها در جامعه نشان از کم توجهی به این حوزه است.

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس خواستار توجه ویژه مسئولان آموزش و پرورش به تربیت دینی و مسائل شرعی دانش آموزان همزمان با ارائه آموزش های علمی به آنان شد و بیان داشت: روحیه دینی باید در ذات و فطرت جوانان نهادینه شود که در این صورت آنان شخصیتی پایدار و ثبات رویه خواهند داشت.

حجت الاسلام حسنی ضمن تاکید بر لزوم توسعه و گسترش قرآن آموزی در جامعه اسلامی، عمل به این کتاب الهی را وظیفه و تکلیف تمام مسلمانان جهان دانست و اظهار داشت: فهم قرآن و عمل به دستورات آن، انسان را از تمام لغزش ها مصون نگه می دارد و عاملی برای رسیدن انسان به جانشینی بحق خداوند متعال خواهد بود.

وی با اشاره به فرا رسیدن سالروز وفات امام صادق (ع) با بیان اینکه این امام همام برای تنویر و گسترش اسلام، چهار هزار نفر مجتهد تربیت کرد، افزود: علم امام صادق (ع) دشمنان را به ستوه آورده بود و آنها نتوانستند این وجود مقدس را تحمل کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی بیان داشت: دشمنان اسلام ناب محمدی (ص) با به کار بستن توطئه های مختلف، اقدام به زندانی کردن امام صادق (ع) کرده و عاقبت وجود ایشان در زندان را نیز نتوانستند تحمل کنند و در نهایت این امام همام را در سن 68 سالگی مسموم کردند.

حجت الاسلام حسنی در ادامه خطبه ها به مقام و جایگاه حضرت رسول (ص) در پیشگاه حضرت حق اشاره کرد و با استناد به روایاتی افزود: پیامبر گرامی اسلام و بعد از ایشان ائمه معصومین از افضل ترین انسان ها در پیشگاه خداوند متعال هستند.