توسعه عراق نیازمند وفاق ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمار حکیم پیش از ظهر جمعه در دیدار با آیت‌الله سید محمدجواد علوی بروجردی اظهار داشت: کشور کوچکی مثل عراق با جمعیت و مساحت محدود می‌تواند به راحتی به اهداف خودش برسد.



رئیس مجلس اعلای عراق تاکید کرد: روند عمومی پیشرفت عراق مثبت است اما حرکت توسعه کند است.



حکیم با بیان اینکه اگر سعه صدر نباشد مشکلات زیادی در مسیر خدمات رسانی به مردم ایجاد می‌شود، اظهار داشت: تحولاتی که در منطقه رخ داده است، تحولات بزرگی است، چنانچه از سیستم اداری کشورهای عربی خارج شده و به سیستم دموکراسی تبدیل شده است.



وی گفت: عراق 10 سال از دیگر کشورهای عربی جلوتر است و اگر بتواند جایگاه منطقه‌ای خود را در جهان عرب پیدا کند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.



وی با اشاره به برداشت و رویکردهای متفاوت در توسعه و ارتباط عراق با کشورهای دیگر، بیان داشت: احساس می‌شود که نوعی وحدت رویه در بازسازی عراق و ارتباط این کشور با سایر کشورها وجود ندارد و عده‌ای نسبت به این موضوع مخالفت می‌کنند و اگر این مسائل در تفکر جمعی مورد بررسی قرار گیرد منجر به وحدت رویه می‌شود.



حکیم با بیان اینکه باید در برابر مشکلات مدارا و خویشتن‌داری کرد، گفت: باید به تعریفی از اولویت‌ها و خط قرمزها برسیم و این مسئله در وحدت و انسجام بخشی همه گروه‌ها موثر است.