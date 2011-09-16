مس پنیر هلندی نیست/ صبا را با شکست بدرقه می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، شرفی ظهر جمعه در کنفرانس خبری قبل از بازی مقابل صبای قم ، گفت: هیچ دیداری برای ما در لیگ آسان نیست و نتیجه هیچ بازی از قبل پیش بینی شده نیست در نتیجه نمی توان به برد و یا باخت در یک بازی دل بست.

وی گفت: امیدواریم بازیها در سطحی از کیفیت برگزار شود که تیم ها را به سطح حرفه ای تر نزدیک کند و روزی با تیم های اروپایی بازی دوستانه برگزار کنیم.

شرفی یادآورشد: به سه امتیازی که از بازی قبل بدست آوردیم راضی نیستیم و تیم سرچشمه با تفکرات جنگنده پیش می رود اگر موفق شدیم در هر بازی حداقل 10ضرب پاس بدهیم شرط مبارزه برای تیم حفظ شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه علی سامره در این بازی محروم است افزود: قطعا حضورعلی سامره در این بازی کمک خوبی برای ما بود ولی جایگزین وی در تیم داریم و بیشتر به 11نفر و یک تیم بودن فکر می کنیم.

وی یادآورشد: فوتبال تاثیر زیادی بر زندگی افراد در جامعه دارد و می تواند باعث تغییرات زیادی در جامعه شود.

شرفی یکی از ویژگی های تیم سرچشمه را نداشتن ستاره دانست و گفت: تیمی که ستاره ندارد بی مهابا و با جنگندگی جلو می رود و در مقابل هیچ تیمی دست و پا بسته نیست و از کسی حساب نمی برد ما پنیر هلندی نیستیم که از خوردن مان لذت ببرند و به به کنند.

وی کمبود تماشاگر در بازی های این تیم را یکی از نقاط منفی دانست و افزود: حضور تماشاگر 50درصد به تیم کمک می کند که باشگاه سرچشمه قول داده این مشکل را در نیم فصل حل کند تا تماشاگران سیرجانی، رفسنجانی و دیگر شهرهای اطراف سرچشمه بازیها را در ورزشگاه سرچشمه ببینند.

شرفی ادامه داد: روند تیم سرچشمه به سمت فوتبال حرفه ای است که باید کمک کرد بازیکنان جوان تیم از بازی در حضور 100هزار نفر لذت ببرند نه اینکه از انداختن عکسی برای آلبوم خانوادگی شان خوشحال باشند.

وی افزود: از بازی دیشب تیم مس و باخت این تیم خیلی ناراحت و متاسف شدم.