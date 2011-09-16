1000 تخت ICU به تختهای بیمارستانی کشور اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر در استان اردبیل 500 تخت در حال ساخت است که 400 تخت جزو مصوبات سفر هیئت دولت بود که باید زودی آماده و بهره برداری شود.

وی با اشاره به برگزاری جشن تکمیل خانه های بهداشت در این استان در خصوص تکمیل بیمارستان 120 تخت خوابی ترومای اردبیل نیز افزود: این بیمارستان 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون برای تجهیز و تکمیل آن 50 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

به گفته وزیر بهداشت برای تکمیل نهایی آن و بهره برداری از این بیمارستان به اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال دیگر نیز لازم است که باید وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اقدامات مناسب و ایجاد بسترهای لازم در هفته دولت آینده این بیمارستان به بهره برداری برسد.

گفتنی است همزمان با سفر هیئت دولت به استان اردبیل چهار طرح عمرانی و خدماتی با 84 میلیارد ریال اعتبار با حضور وزیر بهداشت و درمان در اردبیل افتتاح شد.

این طرحها شامل ساختمان دانشکده علوم پزشکی پردیس در سه طبقه با صرف 68 میلیارد ریال اعتبار، بخش VTP بیمارستان امام (ره) اردبیل با 21 تخت و پنج میلیارد ریال هزینه، بوستان سما اردبیل در هفت هزار متر مربع زمین و با صرف دو میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار بود.

همچنین وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در این سفر کلنگ ساخت بیمارستان معوض فاطمی اردبیل را هم به زمین زد.

برای ساخت این بیمارستان که در شش طبقه به مساحت 25 هزار متر مربع ساخته خواهد شد دو هزار و 200 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.