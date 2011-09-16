هدفی جز شکست صبا در کرمان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مظفری ظهر جمعه در کنفرانس خبری قبل از بازی مقابل صبای قم، گفت: تیم سرچشمه سال گذشته در همه بازیها می جنگید چرا که تنها یک تیم به لیگ برتر راه می یافت و با زحمات شبانه روزی سنجری به راحتی به لیگ آمدیم.

وی گفت: ولی امسال با توجه به سطح حرفه ای تر لیگ برتر نسبت به لیگ یک، باید در بازیها خودمان را به بهترین شکل نشان بدهیم.

بازیکن سرچشمه افزود: در بازیهای اول تعداد زیادی از بازیکنان تیم از جمله خودم به دلیل نداشتن تجربه بازی در لیگ برتر با استرس بازی می کردیم.

وی با تشکر از زحمات سنجری مربی این تیم در ابتدای لیگ گفت: اکنون اصغر شرفی با حضور خود در تیم باعث افزایش روحیه، نترسی و جنگندگی در تیم شده است.

وی افزود: کادر فنی تیم تلاش می کنند تا تیم در بهترین شرایط کار کند تیم سرچشمه نیز در نهایت آرامش قرار دارد و در دیدار امروز تنها برای کسب سه امتیاز به میدان می رویم.



